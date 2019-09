Concorsi pubblici news oggi 20 settembre 2019: bandi e assunzioni

Puoi trovare in questo articolo tutte le news sui concorsi pubblici del 2019 e le ultime notizie aggiornate sui bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale. In ognuno dei paragrafi che seguono trovi i dettagli e le informazioni utili sulle scadenze, le prove e le modalità d’iscrizione aggiornate a oggi, venerdì 20 settembre 2019:

Concorsi news 2019: scade oggi 20 settembre il Concorso alla Camera per 3 consiglieri informatici

Scade oggi, 20 settembre, alle ore 18, il bando per il concorso della Camera dei deputati per la selezione di tre consiglieri parlamentari con professionalità tecnica e specializzati in architettura, in ingegneria civile e ambientale e in ingegneria industriale.

Concorso Dsga 2019, in Gazzetta Ufficiale le date delle prove scritte

Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, di oggi, 20 settembre 2019, la pubblicazione delle date delle prove scritte del Concorso Dsga 2019 del Miur. La selezione riguarda 2004 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi. Le prove scritte del concorso Dsga del Miur saranno “uniche e si svolgeranno contemporaneamente su tutto il territorio nazionale”. I candidati che hanno ricevuto un punteggio sufficiente alla prove preselettiva per passare alla prova scritta, dovranno svolgere un esame suddiviso in due parti. Prima, infatti, ci saranno sei quesiti a risposta aperta, poi una prova a metà tra teoria e pratica nella quale ai candidati è richiesto di redigere un atto vero e proprio.

Concorsi pubblici scuola: le dichiarazioni del ministro Boccia

Ha parlato di concorsi pubblici il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. In particolare, è intervenuto sull’eventualità di una maggiore autonomia alle regioni: “Io sono d’accordo con i presidenti di Regione quando chiedono maggiore autonomia amministrativa”. E sulla scuola ha detto: “Mi riferisco al numero di studenti per classi. Ha senso che lo decida il territorio se una classe deve essere di 15 o 25 alunni. Se nelle valli è meglio accorpare o potenziare alcune classi è giusto che lo decida il territorio”.

Poi Boccia aggiunge: “Francamente però far decidere ai singoli territori i concorsi nella scuola e i profili che devono avere gli insegnanti mi sembra una forzatura inaccettabile ma ci confronteremo”.

Tre importanti bandi in scadenza il 23 settembre: Mibac, ministero dell’Ambiente e Banca d’Italia

Tre bandi di concorsi pubblici sono in scadenza il 23 settembre 2019. Innanzitutto, il concorsone al Mibac che seleziona 1052 “vigilanti” per sorvegliare i musei e tutte le bellezze storiche del nostro Paese. Anche il bando del Ministero dell’Ambiente per la selezione di 251 unità di personale da inserire nel ruolo di funzionario scade lo stesso giorno. Terza scadenza importante per il 23 settembre quella per iscriversi al concorso in Banca d’Italia che mira alla selezione di 55 esperti in materie giuridiche ed economico statistiche.

Qui tutte le info utili sul concorso del Mibac

Qui tutte le informazioni necessarie per partecipare al concorso del Ministero dell’Ambiente

Concorsi pubblici news: 2200 volontari per il Ministero della Difesa

Cercasi 2200 volontari per la Marina Militare: è questa una delle ultime notizie sui concorsi pubblici. Per candidarsi basta inviare la domanda entro e non oltre il 27 settembre a questo link.

Concorsi pubblici: il concorso al Ministero della Difesa nel dettaglio

Concorsi pubblici 2019: 96 agenti per la polizia municipale del Comune di Napoli

Il 4 ottobre scade il bando di concorso al Comune di Napoli per il reclutamento di 96 agenti di polizia municipale. Per essere selezionati si dovranno superare due prove, una scritta e una orale, e i vincitori di concorso otterranno un contratto fino al 31 dicembre 2020.

Bando per 96 agenti di polizia municipale

Concorsi ultime notizie: 39,646 posti per il servizio civile

Il 10 ottobre scade il bando per partecipare al servizio civile. Il bando è destinato ai ragazzi dai 18 ai 28 anni che possono iscriversi attraverso questo link.

Concorsi pubblici 2019: il Comune di Venezia apre un bando per 41 agenti di polizia locale

Nuovi concorsi pubblici in Veneto: il 30 agosto il Comune di Venezia ha pubblicato un bando di concorso per la stipulazione di 41 contratti di formazione e lavoro della durata di un anno finalizzati a diventare agente di polizia locale. Lo stipendio annuale previsto è di 20,344 euro e le domande devono essere presentate entro il 17 ottobre alle ore 16,00. La candidatura deve essere inviata online a questo link del Comune di Venezia. I requisiti per poter partecipare sono il possesso di un diploma scuola media superiore (maturità), la patente cat. A e B, l’abilitazione alla guida di imbarcazioni ad uso privato entro le 12 miglia o superiore, la cittadinanza italiana, avere un età compresa tra i 18 e i 31 anni, un certificato di idoneità fisica, non avere impedimenti al porto d’armi, non aver subito condanne.

La selezione consisterà in due prove: una scritta e una orale. All’orale è possibile accedere soltanto se nella prova scritta i candidati avranno riportato una valutazione non inferiore a 21/30. tutte le informazioni sul bando sono consultabili a questo link e si possono richiedere ulteriori chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica ufficioconcorsi@comune.venezia.it

L’Inail e il Ministero del Lavoro assumono 1514 persone

Inail e Ministero del Lavoro aprono le porte al reclutamento si 15124 persone da inserire nei ruoli di ispettorato e la domanda deve essere inviata entro l’11 ottobre.

Potrebbero interessarti Concorso Dsga 2019, i manuali migliori per prepararsi Concorso Dsga, in Gazzetta le date delle prove scritte Reddito di cittadinanza, Conte: "Non calerà l'attenzione"

Come inviare la domanda al concorso dell’Inail e del Ministero del Lavoro: tutti i dettagli

Concorsi 2019: la Rai assume 90 giornalisti-redattori

La Rai assume 90 giornalisti redattori. Entro il 28 ottobre devono essere inviate le domande a questo link.

Maggiori informazioni sul bando di concorso Rai

In arrivo 1650 assunzioni in Sicilia e Campania per i Navigator

Ecco quali sono tutti i bandi in scadenza a settembre: la lista dei concorsi aggiornata