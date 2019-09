Concorsi pubblici news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi mercoledì 18 settembre 2019

Puoi trovare in questo articolo tutte le news sui concorsi pubblici del 2019 e le ultime notizie aggiornate sui bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale. L’ultima Gazzetta è stata pubblicata il 17 settembre e in ognuno dei paragrafi che seguono trovi i dettagli e le informazioni utili sulle scadenze, le prove e le modalità d’iscrizione aggiornate a oggi, mercoledì 18 settembre 2019.

Concorso alla Camera: oltre 15mila le domande per i due bandi

Venerdì 13 settembre era il termine ultimo per inviare le domande di iscrizione al concorso finalizzato alla selezione di 30 consiglieri parlamentari. Il concorso era articolato in due bandi, il primo rivolto all’assunzione di 30 consigliere parlamentari della professionalità generale e il secondo destinato al reclutamento di altri 8 consiglieri parlamentari della professionalità tecnica con specializzazione informatica. Le domande pervenute sono state tantissime, per il primo bando si sono candidate 14,535 persone, mentre al secondo bando si sono iscritte ben 1,293 persone. A rivelare il dato è una nota di Montecitorio.

Concorsi pubblici news: Concorso alla Camera per 3 consiglieri parlamentari in scadenza

Venerdì 20 settembre, alle ore 18 scade il termine per la domande di partecipazione al concorso a 3 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica, con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale. Lo ricorda una nota di Montecitorio dopo la chiusura del maxi bando per la selezione di 38 consiglieri parlamentari.

Concorsi 2019: Le prime dichiarazioni della ministra delle Pubbliche amministrazioni Fabiana Dadone

La ministra delle P.a Fabiana Dadone rassicura tutti gli aspiranti partecipanti ai concorsi pubblici e afferma che l’attuale governo avrà la “massima attenzione” nei confronti di tutti i candidati. Superata l’emergenza dello scorrimento delle graduatorie, per la ministra è necessario tornare ad un ritmo regolare dei bandi e delle prove dei concorsi pubblici.

Tutti i bandi di concorso in scadenza il 23 settembre: Mibac, ministero dell’Ambiente e Banca d’Italia

Il 23 settembre sono molti i bandi dei concorsi pubblici in scadenza e per comodità ve li riassumiamo brevemente, così non vi farete trovare impreparati all’appuntamento. Scade anzitutto il maxi-concorso al Mibac (il ministero per i Beni e le Attività Culturali) che seleziona 1052 “vigilanti” per custodire gli edifici e i musei storici di tutta Italia.

Lo stesso giorno scade anche il concorso al Ministero dell’Ambiente per il reclutamento di 251 funzionari. Infine c’è il concorso in Banca d’Italia per l’assunzione di 55 esperti in materie giuridiche ed economico statistiche con un voto di almeno 105. Qui di seguito i link agli articoli sui singoli bandi con informazioni dettagliate su come partecipare.

In questo articolo puoi trovare tutti i dettagli sul bando di concorso del Mibac

Qui puoi trovare tutte le informazioni sul bando di concorso al Ministero dell’Ambiente

Concorsi ultime notizie 2019: la polizia Municipale di Napoli assume 96 agenti

C’è tempo fino al 4 ottobre alle ore 12,00 per candidarsi al concorso pubblico del Comune di Napoli destinato alla selezione di 96 agenti di polizia municipale.Il bando è stato pubblicato sul sito del comune il 12 settembre ed è presente anche sulla Gazzetta ufficiale del 13 settembre. Una volta superata una prima prova fisica e un test scritto a risposta multipla sarà possibile ottenere un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2020.

In questo articolo trovi tutti i dettagli sul bando di concorso destinato agli agenti di polizia municipale

Concorsi pubblici news: 2200 volontari per il Ministero della Difesa

La Marina Militare seleziona 2200 volontari. È una delle ultime news sui concorsi pubblicata sul sito del Ministero della Difesa. Puoi candidarti inviando la domanda la seguente link entro il 27 settembre.

Concorsi pubblici: il bando nel dettaglio del Ministero della Difesa

Concorsi pubblici: disponibili 39,646 posti il servizio civile

I giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a fare il servizio civile devono inviare la domanda entro il 10 ottobre a questo link, seguendo tutte le istruzioni sul sito per potersi iscrivere.

1514 posti all’Inail e al Ministero del Lavoro

Inail e Ministero del Lavoro selezionano 1514 persone da inserire in ruoli di ispettorato. La domanda deve essere inviata entro e non oltre l’11 ottobre.

Ecco qui tutte le informazioni utili per candidarsi al concorso dell’Inail e del Ministero del Lavoro

Concorsi pubblici news: 90 giornalisti redattori per la Rai

La Rai è alla ricerca di 90 nuovi giornalisti da inserire nell’azienda. Il 28 ottobre è il termine ultimo per inviare le domande che devono essere inoltrate a questo link.

Tutti i dettagli e le informazioni sul bando della Rai

In arrivo 1650 assunzioni in Sicilia e Campania per i Navigator

