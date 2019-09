Concorsi pubblici news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi martedì 17 settembre 2019

In questo articolo puoi trovare in sintesi quali sono le ultime notizie sui concorsi pubblici del 2019 pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e le principali news di oggi martedì 17 settembre.

Le dichiarazioni della ministra della P.a Fabiana Dadone sulla questione dei concorsi pubblici

La ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone interviene su Facebook sul tema dei concorsi pubblici: “Faremo le dovute valutazioni in ordine alle proroghe dei termini delle graduatorie in essere. Questo Governo avrà la massima attenzione per le aspettative degli idonei, nella consapevolezza di quanto sia necessario uscire dall’emergenza del pregresso per tornare via via ad un ritmo fisiologico di bandi e concorsi. Favoriremo i concorsi unici organizzati dalla Funzione pubblica, anche per Regioni ed enti locali, così da garantire più trasparenza, agilità e snellezza all’accesso alla Pa”.

Concorsi pubblici ultime notizie, la polizia municipale di Napoli assume 96 agenti

Il 4 ottobre alle ore 12,00 scade il bando per diventare agenti di polizia municipale nel Comune di Napoli. Il concorso seleziona 96 agenti e il bando è disponibile sul sito del Comune e sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre. I vincitori del concorso otterranno un posto sicuro ma a tempo determinato fino al 31/1/2020.

Concorsi news: il ministero della Difesa cerca 2200 volontari

Tra i nuovi concorsi pubblici c’è anche quello aperto dalla Marina militare che ricerca 2200 volontari che scade il 27 settembre. È possibile candidarsi inviando l’iscrizione a questo link .

Concorsi pubblici 2019: Il Mibac assume 1052 persone a tempo indeterminato

Il 23 settembre scade il bando del Mibac per la selezione di 1052 vigilanti che dovranno “custodire” e “sorvegliare” gli edifici storici d’Italia.

Concorsi 2019, Il Ministero dell’Ambiente assume 251 persone

Il 23 settembre scadono molti concorsi pubblici, tra cui anche il bando del Ministero dell’Ambiente per la selezione di 251 funzionari. Qui puoi trovare tutti i dettagli sul concorso.

Concorsi ultime notizie gazzetta ufficiale: la banca d’Italia assume 55 esperti

Se vuoi entrare in Banca d’Italia, devi inviare la tua domanda d’iscrizione entro il 23 settembre. La Banca assume 55 esperti in discipline giuridiche e economico-statistiche ma c’è un criterio di sbarramento: una laurea con un voto minimo di 105.

Concorsi pubblici news: aperto il bando del servizio civile per 39,646 ragazzi

Aperto il bando per il servizio civile. È uno dei concorsi pubblici rivolti esclusivamente ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Si deve invare entro il 10 ottobre la domanda domanda al seguente link.

L’Inail e il Ministero del Lavoro assumono 1514 persone

Inail e Ministero del Lavoro aprono le porte al reclutamento si 15124 persone da inserire nei ruoli di ispettorato e la domanda deve essere inviata entro l’11 ottobre.

Concorsi 2019: la Rai assume 90 giornalisti-redattori

La Rai assume 90 giornalisti redattori. Entro il 28 ottobre devono essere inviate le domande a questo link.

Posti per 1650 Navigator in Sicilia e Campania

