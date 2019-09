Concorsi pubblici news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi lunedì 16 settembre 2019

Se vuoi sapere tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici in Italia, qui di seguito potrai trovare tutte le news sugli ultimi bandi usciti nel 2019 in Gazzetta Ufficiale e su come iscriverti. Qui di seguito puoi trovare tutte le informazioni relative a oggi lunedì 16 settembre.

Concorsi news, concorso per 96 assunzioni nella polizia municipale di Napoli

C’è tempo fino al 4 ottobre alle ore 12,00 per candidarsi al concorso pubblico del Comune di Napoli destinato alla selezione di 96 agenti di polizia municipale.Il bando è stato pubblicato sul sito del comune il 12 settembre ed è presente anche sulla Gazzetta ufficiale del 13 settembre. Una volta superata una prima prova fisica e un test scritto a risposta multipla sarà possibile ottenere un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2020.

Concorsi pubblici: 2200 volontari per il ministero della Difesa da inserire nella Marina Militare

Uno degli ultimi concorsi pubblici usciti riguarda la selezione di 2200 volontari da inserire nella Marina Militare. Per partecipare basta inviare la domanda a questo link .Il bando del concorso scade il 27 settembre.

Concorsi 2019: 1052 posti a tempo indeterminato al Mibac

C’è tempo fino al 23 settembre per inviare la domanda di partecipazione al concorso pubblico del Mibac. Tra i tanti concorsi pubblici banditi nel 2019 questo è uno dei più grandi e porterà all’assunzione di 1,052 “vigilanti” o “custodi” degli edifici e dei musei storici italiani.

Concorsi news, 251 posti al Ministero dell’Ambiente

Un altro dei concorsi pubblici in scadenza il 23 settembre è quello bandito dal Ministero dell’Ambiente per il reclutamento di 251 funzionari. Al seguente link puoi trovare tutte le informazioni dettagliate sul bando di concorso.

Concorsi pubblici 2019: 55 posti in Banca d’Italia

Il 23 settembre è il termine ultimo per inviare la domanda di partecipazione al concorso pubblico per entrare in Banca d’Italia. Il concorso mira alla selezione di 55 esperti in discipline giuridiche e economico-statistiche laureati con una votazione minima di 105/110.

Concorsi pubblici: disponibili 39,646 posti il servizio civile

I giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a fare il servizio civile devono inviare la domanda entro il 10 ottobre a questo link, seguendo tutte le istruzioni sul sito per potersi iscrivere.

1514 posti all’Inail e al Ministero del Lavoro

Sono 15124 i posti a tempo indeterminato disponibili all’Inail e al Ministero del Lavoro per lavorare in ruoli di ispettorati. Entro l’11 ottobre è necessario inviare la domanda. sono alla ricerca di 1514 figure professionali da inserire in ruoli di ispettorato.

Concorsi ultime notizie: la Rai cerca 90 nuovi giornalisti da inserire nel ruolo di redattore

La Rai apre le porte e seleziona 90 giornalisti da inserire nell’azienda. le domande dovranno essere inviate entro il 28 ottobre, non più tardi di mezzogiorno a questo link.

In arrivo 1650 assunzioni in Sicilia e Campania per i Navigator

