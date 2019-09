Concorsi pubblici news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi sabato 14 settembre 2019

In questo articolo trovi tutte le informazioni utili e le news aggiornate in tempo reale sui concorsi pubblici del 2019 con tutte le ultime notizie sui bandi di concorso. I concorsi sono elencati in ordine di scadenza e in questo modo ti sarà più facile controllare se hai ancora tempo per candidarti o se invece è meglio affrettarsi. In ogni singolo paragrafo troverai la descrizione di un concorso con tutte le informazioni essenziali su scadenze, prove e modalità d’ammissione. Per ogni concorso, inoltre troverai un link di approfondimento da consultare per avere tutti i dettagli del bando. Le nostre fonti sono la Gazzetta Ufficiale e i siti online della Pubblica amministrazione. Le informazioni e le ultime notizie sono aggiornate ad oggi sabato 14 settembre 2019.

Concorsi pubblici: Maxi concorso in Polizia Muncipale: 96 posti a tempo determinato nel Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 96 agenti di polizia municipale, categoria C1. Il bando è stato pubblicato il 13 settembre in Gazzetta Ufficiale e la domanda deve essere presentata entro il 4 ottobre 2019 alle ore 12,00. Il contratto sarà a tempo determinato con una validità fino al dicembre 2020, mentre l’orario di lavoro sarà a tempo pieno. Ci saranno due prove: una prima prova fisica e un secondo test scritto a crocette.

Concorsi Gazzetta Ufficiale; Concorso Ministero della Difesa: 2200 posti per volontari

Nuovo concorso al Ministero della Difesa per 220 volontari da inserire nella Marina Militare per un anno. Entro il 27 settembre 2019 bisognerà inviare la domanda sul sito del ministero della Difesa a questo link.

Concorsi pubblici news, nuovo concorso al Mibac: 1052 assunzioni

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac) il 9 agosto ha pubblicato il bando di un maxi concorso per 1.052 “vigilanti” che svolgeranno mansioni di controllo e accoglienza in tutti i musei, e siti storici d’Italia. II vincitori del concorso otterranno contratti a tempo indeterminato. Per poter partecipare sarà necessario inviare entro il 23 settembre.

Concorsi news: concorso al Ministero dell’Ambiente: 251 nuovi posti per funzionari

Tra i concorsi ancora attivi nel 2019 c’è il maxi concorso al Ministero dell’Ambiente per 251 funzionari. Il bando scade il 23 settembre, che sarà l’ultimo giorno per inviare le candidature.

Concorsi 2019, Concorso in Banca d’Italia: 55 assunzioni

Il concorso in Banca d’Italia per 55 esperti in discipline giuridiche e economico-statistiche è in scadenza il 23 settembre. Potranno partecipare solo i laureati con un voto di laurea minimo di 105 su 110.

Concorsi ultime notizie: Bando di concorso per il servizio civile: 39,646 assunzioni

Tra le ultime notizie sui bandi di concorso c’è anche la selezione di 39,646 giovani tra i 18 e i 28 anni per fare il servizio civile. la domanda dovrà essere inviata entro il 10 ottobre 2019 alle 14 a questo link

Nuovo concorso in Gazzetta Ufficilale per 1514 posti all’Inail e al Ministero del Lavoro

È stato pubblicato un nuovo concorso in Gazzetta Ufficiale per l’assunzione di 1514 persone all’Inail e al Ministero del Lavoro. I contratti offerti sono a tempo indeterminato. La selezione è rivolta al personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), dell’Inail e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La domanda deve essere inviata entro l’11 ottobre 2019.

Concorsi in Gazzetta Ufficiale: via al concorso in Rai per giornalisti: 90 posti

Nuovo bando Rai per 90 giornalisti da inserire in azienda con il ruolo di “redattori”. Il contratto è a tempo determinato e la domanda potrà essere fatta per una sola regione o provincia. Per partecipare è necessario risultare iscritti all’Albo dei Giornalisti e iscriversi entro le ore 12,00 del 28 ottobre 2019 all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it.

Concorso per Navigator: 1650 nuovi posti tra Sicilia e Campania

Concorso al ministero dell’Ambiente: 251 posti