Concorsi pubblici news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi venerdì 13 settembre 2019

Qui puoi trovare tutte le ultime news e le notizie aggiornate sui concorsi pubblici con informazioni dettagliate sui bandi e su come fare le domande di partecipazione. Un elenco riassuntivo di tutti gli ultimi concorsi attivi ti permetterà di avere un’accesso rapido e veloce alle posizioni aperte. Le fonti sono la Gazzetta Ufficiale e la Pubblica amministrazione. In questo articolo ci sono tutte le ultime novità sui concorsi pubblici aggiornate ad oggi, venerdì 13 settembre 2019.

Concorso Ministero della Difesa: 2200 volontari

Maxi concorso al Ministero della Difesa per il reclutamento nella Marina Militare di 2200 volontari in forma prefissata per un anno. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata entro il 27 settembre 2019 al sito del ministero della Difesa, sezione concorsi, a cui puoi accedere tramite questo link.

Concorsi pubblici: concorso alla Camera dei deputati: 38 assunzioni

La Camera dei Deputati ha aperto due concorsi pubblici per 38 consiglieri parlamentari. I bandi scadono oggi 13 settembre e resta poco tempo per poter inviare la domanda. Questo il personale ricercato: 30 consiglieri con professionalità generale e 8 con professionalità tecnica. La prova cambia ed è articolata in modalità diverse per le due categorie.

Qui ci sono tutte le informazioni sulle prove di concorso per diventare consiglieri alla Camera dei deputati e la spiegazione su come partecipare

Concorsi news: Concorso della Regione Emilia Romagna: 447 assunzioni

La Regione Emilia Romagna assume 447 specialisti e il bando scade oggi 13 settembre. Resta quindi pochissimo tempo per poter inviare la propria candidatura. I profili ricercati sono tutti specialistici e riguardano diversi ambiti: sono richiesti 117 specialisti agro-forestali, 108 specialisti in area amministrativo giuridica, 59 specialisti della trasformazione digitale, 83 specialisti economico-finanziario, 46 specialisti in gestione del territorio e del patrimonio pubblico e 37 specialisti in programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale

Qui tutte le informazioni su come iscriversi al concorso in regione Emilia Romagna

Concorsi pubblici news, nuovo concorso al Mibac: 1052 assunzioni

Il 9 agosto il Ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac) ha bandito un concorso pubblico per 1.052 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza. I contratti per coloro che riusciranno a vincere sono tutti a tempo indeterminato. Le domande devono essere inviate entro il 23 settembre. I vincitori diventeranno i “custodi” di parchi, monumenti, musei e siti storici in Italia.

Qui ci sono le informazioni relative al bando di concorso del Mibac per 1052 posti di vigilanti

Concorsi ultime notizie: concorso al Ministero dell’Ambiente: 251 assunzioni

Tra i tanti concorsi pubblici anche il Ministero dell’Ambiente ha bandito un concorso per il reclutamento di ben 251 persone. La scadenza del termine entro cui presentare la domanda è vicina: il 23 settembre sarà l’ultimo giorno per inviare le candidature. Il bando è stato pubblicato il 9 agosto in gazzetta Ufficiale e la selezione sarà gestita dalla commissione Ripam. Questi i posti a disposizione: 55 funzionari nel settore dell’ingegneria dell’ambiente, energetica e nucleare, oltre che gestionale. 35 funzionari dovranno con competenze di fiscalità ambientale e economia. 25 funzionari dovranno avere esperienza nell’urbanistica, nella pianificazione territoriale e nell’architettura del paesaggio. 22 unità con esperienza nel settore delle scienze biologiche e biologia marina. 11 funzionari con competenze nel settore delle scienze chimiche. 30 funzionari con esperienze nel settore delle scienze geofisiche e geologiche. 60 funzionari con competenze nei settori delle scienze ambientali, agrarie e forestali. 13 funzionari con competenze di statistica.

Qui puoi trovare ulteriori dettagli sul concorso del Ministero dell’Ambiente

Concorsi 2019, Concorso in Banca d’Italia: 55 assunzioni

Il concorso in Banca d’Italia per 55 esperti in discipline giuridiche e economico-statistiche è in scadenza il 23 settembre. Potranno partecipare solo i laureati con un voto di laurea minimo di 105 su 110.

Bando di concorso per il servizio civile: 39,646 assunzioni

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno aperto un bando per 39,646 giovani tra i 18 e i 28 anni. I posti sono suddivisi in questo modo: 20,223 giovani sono destinati a 1454 progetti ordinari in Italia, mentre altri 951 seguiranno 130 progetti all’estero. 2196 potranno partecipare ad altri 167 progetti con misure aggiuntive sul territorio italiano e 16.276 operatori sono destinati a 2,046 progetti ”ordinari” in Italia. È possibile inviare la domanda a questo link: https://domandaonline.serviziocivile.it entro il 10 ottobre 2019 alle 14:00.

Concorso all’Inail e al Ministero del Lavoro: 1514 assunzioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2019 un bando di concorso all’Inail e al Ministero del Lavoro per 1514 persone. I contratti saranno a tempo indeterminato e mirano al reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), dell’Inail e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. È possibile partecipare attraverso la Commissione per l’attuazione del progetto Ripam. Le domande devono essere presentate entro l’11 ottobre 2019.

Ecco le informazioni per partecipare al concorso al Ministero de Lavoro

Concorsi pubblici: via al concorso in Rai per giornalisti: 90 assunzioni

La Rai il 28 agosto ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 90 giornalisti che dovranno svolgere il ruolo di redattori. Il contratto per i vincitori è a tempo determinato e può diventare indeterminato solo nel caso di un positivo inserimento in azienda. Ciascun candidato nella domanda di partecipazione dovrà indicare la regione o la provincia per la quale desidera concorre esprimendo una sola preferenza. I partecipanti devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo dei Giornalisti ed è necessario presentare la domanda di ammissione entro le ore 12,00 del 28 ottobre 2019. Per iscriversi basta compilare il modulo on line all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it che trovate nell’area riservata, sezione “Selezione giornalisti professionisti 2019”.

Per iscriverti entra in questo link dove puoi trovare tutte le informazioni dettagliate sul concorso

