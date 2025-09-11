Europa nel mirino: Prima Assicurazioni punta a diventare la principale insurtech del continente

Dopo l’Italia, Prima Assicurazioni accelera in UK e Spagna con l’obiettivo di diventare l’insurtech leader in Europa. Un’espansione guidata da tecnologia proprietaria.

Il posizionamento è netto: essere pionieri, guidare l’innovazione, diventare un punto di riferimento per milioni di cittadini che cercano un’assicurazione moderna, vicina e affidabile.

L’espansione europea: i primi tasselli in UK e Spagna

Il percorso di internazionalizzazione è partito con il Regno Unito e la Spagna, due mercati strategici e molto diversi tra loro.

Nel Regno Unito, caratterizzato da un alto livello di digitalizzazione, Prima punta a distinguersi grazie a un modello agile, costruito per offrire preventivi rapidi, polizze chiare e processi completamente digitalizzati. In questo contesto, Prima opera esclusivamente attraverso i comparatori online, puntando su rapidità e processi completamente digitalizzati. In Spagna, invece, a partire dallo scorso giugno, il modello è diventato multicanale: accanto ai comparatori, è stato attivato anche il canale diretto tramite il sito dell’azienda, che consente ai clienti di acquistare polizze in autonomia.

La capacità di adattare il proprio approccio alle caratteristiche di ciascun paese è uno dei fattori che rendono Prima un progetto scalabile e replicabile, pensato per crescere in modo sostenibile nel lungo periodo.

Tecnologia proprietaria: il motore della crescita

Alla base di questa espansione c’è una piattaforma tecnologica sviluppata interamente all’interno dell’azienda. Non un semplice strumento operativo, ma un ecosistema capace di gestire milioni di dati in tempo reale, generare tariffe personalizzate, semplificare la gestione dei sinistri e garantire un’esperienza d’uso intuitiva e trasparente.

La scelta di costruire e mantenere in casa il cuore tecnologico consente a Prima di innovare con rapidità, assicurare il rispetto delle normative europee e, soprattutto, offrire ai clienti un servizio chiaro e affidabile.

Un modello ibrido che unisce digitale e consulenza

Il digitale è il tratto distintivo di Prima, ma non rappresenta l’unico canale. L’azienda ha scelto un approccio “phygital”, in cui ogni cliente può decidere se gestire tutto online o affidarsi alla consulenza di un professionista.

Questa combinazione di efficienza tecnologica e supporto umano ha permesso di conquistare la fiducia in Italia e ora diventa un vantaggio competitivo anche in Europa, dove le abitudini e il grado di maturità digitale dei consumatori variano sensibilmente da paese a paese.

L’ambizione: diventare la principale insurtech europea

Prima Assicurazioni affronta l’Europa con un piano che unisce espansione commerciale, tecnologia proprietaria e valori condivisi. L’ingresso in Regno Unito e Spagna rappresenta l’inizio di un percorso che mira a trasformare il mercato assicurativo europeo, proponendo un modello scalabile ma allo stesso tempo vicino alle esigenze locali. Quella di Prima, è la volontà di ridisegnare il ruolo dell’assicurazione, rendendola più semplice, trasparente e inclusiva.

Verso una nuova leadership

Dopo aver consolidato la propria posizione in Italia, Prima Assicurazioni guarda dunque all’Europa con la volontà di diventare un punto di riferimento per milioni di cittadini. L’espansione internazionale passa dalla capacità di adattarsi ai mercati locali, dall’innovazione tecnologica continua e da una visione che integra digitalizzazione e responsabilità sociale. Non solo crescita economica, quindi, ma un progetto che ambisce a trasformare il settore assicurativo europeo rendendolo più semplice, trasparente e vicino alle persone.