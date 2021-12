Uomini e Donne, anticipazioni oggi 1 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, si tornerà a parlare del Trono Over, dopo l’addio di Marcello Messina che ha deciso di lasciare la trasmissione per continuare la conoscenza con una donna incontrata fuori dal programma. Non dovrebbe esserci Gemma Galgani, che nelle scorse puntate è stata assente per aver contratto il Covid. La dama torinese dovrebbe essere in collegamento da casa. Per lei è arrivato in studio un signore, che sembra molto interessato ad una sua conoscenza.

Gemma deciderà quindi di farlo rimanere, per poi cominciare una frequentazione vera quando tornerà ufficialmente in studio. Spazio poi anche a Ida Platano e Diego Tavani. La storia tra la dama e il cavaliere è finita con una rottura e una durissima discussione. I due dovrebbero tornare a litigare nel corso della puntata di oggi.

Per quanto riguarda il Trono Classico, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, in studio potrebbe accomodarsi Matteo Ranieri per continuare a conoscere le sue corteggiatrici, ma anche Andrea Nicole il cui percorso è ormai agli sgoccioli. La tronista, dopo aver ricevuto la visita a sorpresa della mamma, sta continuando a conoscere Ciprian. Sarà lui il prescelto?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.