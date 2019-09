Studiare all’estero: i vantaggi del Gap Year per diventare più competitivi nel mondo del lavoro

Come costruire una carriera internazionale e rendersi più competitivi nel mondo del lavoro: studiare all’estero

Che ci piaccia o no la conoscenza di almeno una lingua straniera al giorno d’oggi è diventato un requisito indispensabile per potere competere sul mercato del lavoro.

E ad oggi il modo migliore per apprendere l’inglese resta quello di studiarlo all’estero. E un anno sabbatico può essere una garanzia per realizzare una carriera in ambito internazionale.

Studiare all’estero è un’esperienza che pochi giovani vogliono farsi sfuggire durante la loro carriera universitaria.

Grazie ai programmi come Erasmus e ad altri scambi bilaterali, gli studenti (e non) possono sperimentare una cultura diversa e misurare se stessi con la propria autonomia e indipendenza. Ma c’è anche un’opportunità ancora più vantaggiosa, il cosiddetto Gap Year.

Lasciarsi tutto alle spalle e partire per un anno all’estero? Il Gap Year o anno sabbatico è diventato ormai un’esperienza molto popolare ed è sempre più riconosciuta dalle aziende, che dimostrano di apprezzare lo spirito d’iniziativa e il coraggio dei giovani.

Si tratta di un’opportunità perfetta per immergersi in una lingua. Kaplan International Languages offre dei programmi Gap Year (3-9 mesi) tutto incluso verso destinazioni da sogno.

Kaplan International Languages vanta 80 anni di esperienza nell’educazione, è raccomandata dal 97 per cento degli studenti, ha scuole di lingue in 10 paesi nel mondo con oltre 40mila studenti da 150 paesi ogni anno.

Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda non avete che l’imbarazzo della scelta. I corsi di lingua saranno necessari per instaurare dei legami e scoprire il paese!

Oltre ad imparare la lingua, farete davvero la differenza. E oltre all’apprendimento della lingua, crescerete anche dal punto di vista personale, amplierete la vostra mentalità e farete nuovi incontri!

Esperienza all’estero: una svolta alla tua vita

5 motivi per cui dovresti andare a studiare all’estero

Aiuta a schiarirsi le idee

Permette di diventare fluenti in inglese

Apre le porte per una carriera internazionale

Necessaria per iscriversi ad un’università estera

Crea un network di amicizie internazionali

Pone le basi per differenziarsi

Arricchisce il tuo cv

Esperienza all’estero: cosa dice di te sul cv

Mostra spirito di iniziativa e capacità di mettersi in gioco

Il coraggio di uscire dalla comfort zone

La volontà di mettersi in discussione

Gestione del tempo, flessibilità e adattabilità

Propensione a lavorare in un team multiculturale

Esperienza all’estero: breve periodo o Gap Year?

Ti consigliamo un breve periodo all’estero (2-12 settimane) quando:

Desideri migliorare il tuo inglese e avanzare di almeno un livello

Hai già un buon livello ma vuoi ottenere una certificazione di inglese per accedere all’università o da inserire nel tuo CV

Vuoi testare un’esperienza all’estero per poi continuare la tua vita in un paese anglofono

Un soggiorno studio per un breve periodo è una vacanza alternativa che ha solo dei benefici!

Scegli il Gap Year all’estero (3-9 mesi) se:

Vuoi vivere appieno la cultura di un paese, imparandone la lingua, gli usi e le tradizioni

Vuoi diventare fluente come un madrelingua

Vuoi prepararti a un percorso lavorativo in aziende internazionali

Vuoi raggiungere il più alto livello nelle certificazioni di inglese

Vuoi accedere alle migliori università estere

Perché frequentare l’università all’estero: i vantaggi

Ottenere un titolo internazionale

Vivere in un ambiente accademico multiculturale

Approfittare delle connessioni che le università estere hanno con le aziende internazionali

Perché scegliere Kaplan?

I soggiorni studio Kaplan prevedono una vasta gamma di corsi di inglese all’estero e vacanze studio pensati per studenti di tutte le fasce di età e livelli di partenza, con attività extrascolastiche e gite organizzate che permettono di praticare l’inglese anche al di fuori delle lezioni in aula.

I corsi di inglese all’estero per adulti sono rivolti agli studenti dai 16 anni di età.

Kaplan offre corsi d’inglese generale, corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche, il Servizio di Inserimento Universitario, corsi d’inglese utili per la carriera come Business English oltre a un programma di studio e lavoro.

Con Kaplan è inoltre possibile partire per un Gap Year all’estero, che prevede un programma di studio di lunga durata tra le 20 e le 32 settimane per permettere agli studenti di diventare fluenti come madrelingua.

Le novità di Kaplan 2020

Nuovi corsi di lingue: Francese, Tedesco e Spagnolo

Kaplan ha aggiunto alla sua offerta corsi di francese e tedesco nelle scuole di lingue Alpadia, parte della famiglia Kaplan, e spagnolo nelle scuole Enforex, un nuovo partner. Tutto ciò in meravigliose città in Francia, Svizzera, Germania e Spagna.

Programmi per junior

Kaplan offre vacanze studio per studenti tra gli 8 e i 18 anni con programmi di studio e attività extrascolastiche progettati appositamente per ragazzi in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Svizzera e Germania.

I ragazzi possono scegliere di alloggiare in famiglia o nei residence studenteschi, e sono seguiti da un team di supporto disponibile 24 ore su 24.

University Experience Year

L’University Experience Year, è un programma pensato per vivere la vita di una reale università americana che permette di diventare fluenti e ottenere crediti accademici da una delle prestigiose università partner di Kaplan, ovvero: UC Santa Barbara (Santa Barbara), PACE University, (New York) e George Washington University, (Washington, D.C.).