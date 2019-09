L’incipit del nuovo libro di Elena Ferrante

I fan di Elena Ferrante non potranno che gioire di fronte all’annuncio dell’uscita di un altro libro della misteriosa scrittrice e in poche ore si è diffuso sul web l’incipit. La casa editrice di Elena Ferrante, Edizioni e/o, su Twitter ha annunciato che il libro uscirà il prossimo 7 novembre. Dunque, mentre fanno il conto alla rovescia, i fan pregustano il libro grazie alle prime righe inedite del prossimo libro.

Del titolo del romanzo che troveremo sugli scaffali a inizio novembre ancora nessuna traccia, ma bastano le prime parole del nuovo lavoro di Elena Ferrante a far ben sperare gli appassionati sul contenuto dello scritto.

Del libro sappiamo che sarà ambientato ancora nella Napoli che abbiamo imparato a conoscere e amare nei primi quattro libri di Elena Ferrante. Ancora una volta i protagonisti si muoveranno sullo sfondo del Vesuvio e tra i vicoli stretti della città.

Ecco l’incipit dell’ultimo romanzo di Elena Ferrante:

“Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto – gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole – è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione…”.

