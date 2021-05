Vaccini, dal 10 giugno addio alle fasce d’età: chiunque si potrà prenotare

La prenotazione dei vaccini anti-Covid sarà aperta a tutti a partire dal 10 giugno, senza limitazioni per fasce d’età: la circolare del commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo è stata anticipata ieri dal Corriere della Sera. L’obiettivo è consentire l’accesso alla vaccinazione anche agli italiani tra i 18 e i 40 anni, evitando che ogni regione faccia a modo suo, come sta accadendo ad esempio in Lombardia, che ha già aperto alle vaccinazioni agli over 30, o nel Lazio, che ha annunciato che vaccinerà i maturandi.

Ma l’obiettivo è anche quello di imprimere un’accelerazione alla campagna vaccinale in vista dell’estate: entro la fine di giugno, spiega il Corriere, i vaccini a disposizione del nostro Paese dovrebbero essere oltre 28 milioni. Nei prossimi giorni saranno disponibili 8,5 milioni di dosi a completamento della fornitura di maggio, 20 milioni sono previste per il mese successivo. Resta da superare lo scoglio dei richiami per chi sarà in ferie lontano dalla propria residenza, tema sul quale generale Figliuolo promette che verrà trovata una soluzione.

“Sugli over 80, che è la categoria più a rischio, abbiamo vaccinato oltre il 90 per cento, ne mancano all’appello 460 mila”, ha dichiarato di recente il commissario Figliuolo intervenendo a Dimartedì su La7. “Per gli over 70 siamo all’80 per cento e ne mancano 1,2 milioni, sugli over 60 siamo a oltre il 65 per cento e ne mancano all’appello 2,6 milioni”. Bisognerà quindi, nelle prossime due settimane, “terminare queste classi andando a intercettarle in una maniera più proattiva rispetto a quello che è stato fatto finora”. E, subito dopo, si potranno aprire le prenotazioni per tutti. Nei prossimi giorni, inoltre, arriverà il via libera dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA) al vaccino anti Covid Pfizer/Biontech per bambini e ragazzi da 12 anni in su.

