Su Twitter si piange la scomparsa di Rita Borsellino, ma è morta più di un anno fa

Si sono moltiplicati nelle ultime ore i post su Twitter sulla morte di Rita Borsellino. In tanti hanno condiviso articoli con la notizia della morte, accompagnati da messaggi di cordoglio. Nulla di strano se non fosse morta il 15 agosto 2018. E nulla di strano, se già ad aprile 2019 non si fosse verificato su Twitter un fenomeno simile. Anche in quell’occasione, decine di utenti avevano condiviso la notizia senza considerare che la donna era scomparsa mesi e mesi prima.

E anche ieri e oggi, 18 e 19 settembre 2019, è capitata una cosa simile. Si sono moltiplicati i messaggi di addio alla sorella del noto giudice antimafia, anche lei da sempre in prima linea contro Cosa Nostra e impegnata in politica.

Qui alcuni post:

Ad aprile si era imputato il fenomeno a un probabile pesce d’aprile. Ma stavolta non c’è nessuna ricorrenza particolare che possa far pensare a uno scherzo architettato ad arte. Più probabile che la viralità della rete abbia amplificato la notizia, spingendo tanti utenti a ricondividere post comparsi sul noto social network.

