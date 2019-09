Recensioni Tripadvisor: più di un milione sono false

TripAdvisor svela i dati sulle false recensioni.

Nel report sulla trasparenza – relativo ai dati del 2018 – pubblicato oggi, martedì 17 settembre 2019 sul sito tripadvisor.it, si legge che il 100 per cento delle recensioni pubblicate su TripAdvisor viene sottoposto a controlli avanzati per individuare potenziali problemi o frodi.

Solo nel 2018 la community globale di viaggio, cui tutti possono partecipare iscrivendosi e inviando consigli e commenti, ha mandato a TripAdvisor 66 milioni di recensioni. Di queste, il 2,1 per cento è stato riconosciuto come fraudolento.

Ogni recensione inviata alla piattaforma viene analizzata utilizzando una tecnologia avanzata di individuazione frodi. Tra le recensioni ricevute, 2 milioni e 700 mila sono state soggette a un’ulteriore valutazione umana da parte dei moderatori dei contenuti. Il 4,7 per cento di tutte le recensioni inviate al sito è stato respinto o rimosso dalla tecnologia avanzata di analisi di TripAdvisor oppure manualmente dal team di moderazione.

Il 2,1 per cento è stato giudicato falso e la maggioranza di queste (73 per cento) è stata bloccata prima di essere pubblicata.

Dati alla mano, quindi, più di 1 milione di recensioni non hanno quindi mai raggiunto TripAdvisor. La piattaforma del resto assicura che “la maggior parte di queste recensioni non è mai stata pubblicata”.

L’analisi inoltre evidenzia che meno dell’1 per cento delle recensioni è stato segnalato dagli utenti o dalle aziende per potenziale violazione delle linee guida di TripAdvisor: segno che il team che modera i contenuti e che controlla le segnalazioni della community entro 6 ore svolge un buon lavoro.

Stephen Kaufer, Presidente e CEO di TripAdvisor sottolinea: “L’affidabilità dei contenuti presenti sulla nostra piattaforma è una priorità per TripAdvisor, più che per chiunque altro. È il core business della nostra azienda: se le persone pensassero che i nostri contenuti sono inaffidabili o poco utili, non tornerebbero sul nostro sito.”

Colosseo al 1° posto nella top ten TripAdvisor delle attrazioni turistiche più popolari al mondo

Potrebbero interessarti Venezia, una barca contro la diga di San Nicoletto: tre morti e un ferito Superenalotto, centrato il 6: vinti 66 milioni con una schedina da 5 euro La resistenza del centro anticamorra a Napoli: "Non ci fermiamo. Alle pallottole, rispondiamo con la bellezza”

TripAdvisor, cos’è

TripAdvisor è la piattaforma di viaggi e ristoranti più grande al mondo. Pubblica recensioni di alberghi, bed and breakfast e ristoranti, esperienze, crociere e altri contenuti relativi ai viaggi.

Include anche forum di viaggi interattivi ed è diffusa in tutto il mondo. Ogni mese si affidano alla piattaforma 490 milioni di utenti.