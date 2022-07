La Russa presiede la seduta del Senato leggendo la Gazzetta dello Sport | VIDEO

La Russa presiede la seduta del Senato leggendo la Gazzetta dello Sport

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia è anche un amante del calcio e fervente tifoso interista. Nel corso di una delle ultime sedute del Senato è stato immortalato mentre sfogliava la Gazzetta dello Sporto, nel giorno in cui i tifosi cercano notizie sul calcio mercato. Evidentemente, per La Russa, più importante persino dell’altra campagna acquisti in corso, quella tra i partiti che correranno contro Meloni e il centrodestra alle prossime elezioni. La passione – si nota sul video registrato da Senato Tv e immortalato dai social – è così impellente che La Russa non resiste nello sfoglio della “rosa” neppure quando sta dando istruzioni sulla procedura del dibattito.