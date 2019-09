Scampia, bloccati due studenti coi jeans strappati

Nuovo caso alla scuola Alpi-Levi di Scampia, a Napoli. Altri due ragazzini sono stati lasciati fuori dalla classe, per volere della preside Rosalba Rotondo, perché indossavano dei jeans strappati. La dirigente scolastica è la stessa che la settimana scorsa aveva impedito l’accesso a scuola a un tredicenne con una cresta di treccine blu, finendo così nel tritacarne mediatico.

A raccontare cos’è successo a Scampia, per via dei jeans strappati, è stata la mamma dei due ragazzi lasciati fuori dalla scuola. “Questa volta non sono treccine blu, ma semplici jeans a far sì che la preside Rotondo si arroghi il diritto di lasciare in sala professori i miei figli per l’intera durata delle attività didattiche, precludendogli il diritto allo studio”, ha raccontato Mary Bevar su Facebook.

“Mio figlio è riuscito ad ottenere di poter andare in bagno verso le 11, mi ha tempestivamente telefonato per dirmi che la preside, ritenendo non consono il loro abbigliamento, li aveva costretti a non entrare in classe per svolgere le lezioni. Mi sono precipitata all’IC Alpi-Levi, sono entrata nell’Istituto e senza firmare alcun permesso (perché nessuno mi ha detto che dovevo) né avere la possibilità di parlare con la dirigente, ho prelevato i miei figli e sono uscita”, prosegue la donna.

“Fuori c’erano già dei giornalisti, visto che ormai l’operato discutibile della preside Rotondo fa notizia”. Dopo il divieto di entrare a scuola al ragazzino con le trecce blu, la preside Rotondo aveva ribadito, parlando con la stampa, che non aveva intenzione di fare un passo indietro e che anzi la sua azione per insegnare ai ragazzi a rispettare le regole, come quelle sull’abbigliamento, sarebbe andato avanti allo stesso modo.

“Mio figlio è sotto shock, non vuole tornare a scuola”

E così, dopo il caso del ragazzo di Scampia con le treccine blu, è arrivato il nuovo stop anche ai due figli di Mary Bevar. Che ha anche postato sui social una foto in cui si vedono i jeans strappati dei due ragazzini: gli strappi ci sono, è vero, ma non sono eccessivi, come altri modelli di moda, né fanno vedere la pelle sotto.

“Mio figlio ora è sotto shock e non vuole tornare a scuola. È un comportamento normale da parte di una dirigente? I pantaloni dei mii figli, di cui posto foto, sono così “oltraggiosi”?”, si chiede la mamma. E poi lancia un appello: “Mi rivolgo ai social, ai giornalisti, agli organi preposti a vigilare: bisogna che, chi di dovere, riveda il ruolo assegnato alla succitata dirigente, perché stiamo vivendo nel terrore di mandare i nostri figli a scuola”.

