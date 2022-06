Saldi estivi 2022: il calendario regione per regione. Date, inizio, quando iniziano

Quando iniziano i saldi estivi 2022? Una domanda che in molti si stanno ponendo in questi giorni, in attesa di poter approfittare di qualche sconto per rifarsi il guardaroba in vista della bella stagione ormai alle porte. È stato infatti reso noto il calendario con le date di inizio (e fine) per ogni regione. Generalmente possiamo dire che un po’ in tutta Italia si partirà il primo weekend di luglio. Una buona occasione, quindi, per immergersi in qualche centro commerciale o in giro nelle vie dello shopping. Analizzando i dati degli scorsi saldi invernali, si è visto come circa il 40% della popolazione abbia usufruito dei ribassi, con una spesa media di 150 euro a testa. I commercianti sperano quindi di approfittarne per fare buoni affari e aumentare il giro di vendite. Vediamo insieme il calendario regione per regione dei saldi estivi 2022.

Calendario

Il Lazio sarà invece il primo a concludere il periodo dei saldi. Dal 2 luglio al 13 agosto sarà possibile usufruire degli sconti estivi nella regione. “L’indirizzo emerso in sede di Conferenza delle Regioni di mantenere una data unica saldi al primo sabato di luglio, pur spiazzando alcuni territori, risponde all’esigenza di riequilibrare un mercato condizionato dai lockdown e di evitare ulteriori confusioni tanto ai consumatori quanto agli operatori del dettaglio moda”: dichiara Giulio Felloni, il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio. “La data unica, soprattutto in un momento così delicato per il ritorno ad una nuova normalità, evita una inutile competizione tra regioni”, spiega il presidente.

Ricordiamo che gli esercenti sono obbligati ad esporre il prezzo originale, il prezzo scontato e la percentuale di sconto di ogni prodotto e che invece, non è obbligatorio il cambio dopo l’acquisto. In Liguria il periodo dei saldi estivi andrà dal 2 luglio al 16 agosto. A seguire ci sono le regioni di Calabria, Campania, Lombardia, Sardegna, Valle D’Aosta. Invece in Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Veneto si partirà dal 2 luglio fino al 31 agosto. In Basilicata gli sconti saranno prolungati fino al 2 settembre. In Puglia fino al 15 settembre, in Piemonte fino al 27 e in Friuli-Venezia Giulia fino al 30 settembre. Di seguito il calendario delle date regione per regione:

Sicilia: 1 luglio – 15 settembre

Lazio: 2 luglio – 13 agosto

Liguria: 2 luglio – 16 agosto

Calabria, Campania, Lombardia, Sardegna, Valle D’Aosta: 2 luglio – 30 agosto

Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Veneto: 2 luglio – 31 agosto

Basilicata: 2 luglio – 2 settembre

Puglia: 2 luglio – 15 settembre

Piemonte: 2 luglio – 27 settembre

Friuli Venezia Giulia: 2 luglio – 30 settembre

Trento e provincia: i commercianti determinano liberamente i periodi di 60 giorni di saldi

Alto Adige: i periodi variano, sono 15 luglio – 12 agosto o 19 agosto – 16 settembre