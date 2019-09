Il ragazzo con le treccine blu cacciato dalla preside: “Le taglio pur di tornare a scuola”

La storia di Lino, il ragazzo dalle treccine blu cacciato da scuola dalla preside, è diventata virale in poche ore.

A causa della sua capigliatura il ragazzo di 13 anni era stato escluso dalla sua classe a Scampia per volere della preside Rosalba Rotondo. Pur di tornare a scuola il ragazzo ha preso una decisione drastica: tagliare via le treccine per continuare a studiare nell’Istituto Ilaria Alpi-Carlo Levi.

Parla la nonna del ragazzo con le treccine blu

La nonna del ragazzo dalle treccine blu, Concetta Cerullo, ha detto: “Ha preso questa decisione in questi giorni. So che stamattina era molto provato: si è recato a scuola ed è entrato in classe, dopo aver parlato con la preside e con mia figlia. Lui è convinto che in questo suo taglio di capelli non ci sia nulla di male, che le ‘treccine non ammazzano’. Ma la voglia di studiare ha prevalso”.

"La decisione di tagliare le treccine è stata presa in autonomia dal ragazzo, che lo ha comunicato alla famiglia dopo un confronto. Quando ci ha detto quello che voleva fare noi siamo subito stati d'accordo con lui. Evidentemente, Lino è più maturo di tutti noi", ha dichiarato la nonna a Giornalettismo. Inizialmente, la famiglia aveva anche annunciato di essere pronta ad intraprendere azioni legali. Ragazzo con le treccine blu escluso da scuola, interviene la politica La vicenda è arrivata fino ai palazzi della politica ed è stata presa in esame dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha provveduto a inviare una lettera di chiarimento al ministero della Pubblica Istruzione. Nel caso specifico delle treccine blu, non si trattava di una questione di decoro, secondo il consigliere campano "la scelta della dirigente scolastica è stata discriminatoria per l'alunno".