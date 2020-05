Migranti, l’Italia blocca le Ong: doppio “fermo” per Aita mari e Alan Kurdi

Dopo la Alan Kurdi, anche la nave Aita Mari della ong Salvamento Maritimo Humanitario, è stata sottoposta a fermo amministrativo da parte della Guardia Costiera. Il fermo, spiega una nota della Guardia Costiera, è arrivato al termine di una perquisizione a bordo, dopo che la Aita Mari era entrata nel porto di Palermo a quarantena finita per l’equipaggio. Un provvedimento analogo era stato adottato per la nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea-Eye.

“L’ispezione ha evidenziato nell’unità navale battente bandiera spagnola diverse irregolarità di natura tecnica e operativa tali da compromettere non solo la sicurezza degli equipaggi ma anche delle persone che sono state e che potrebbero essere recuperate a bordo, nel corso del servizio di assistenza svolto”, si legge nella nota. “Accertate anche alcune violazioni delle normative a tutela dell’ambiente marino”.

“Sarà necessario – aggiunge la Guardia Costiera – l’intervento dello Stato di bandiera che detiene la responsabilità della conformità della nave rispetto alle Convenzioni internazionali e alla legislazione nazionale applicabile in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale”.

La nave Aita Mari aveva soccorso e salvato lo scorso mese oltre 30 migranti e si era diretta verso Palermo. I 186 migranti a bordo erano stati trasferiti diversi giorni dopo sul traghetto Ribattino per iniziativa del governo italiano, e lì hanno trascorso la quarantena fino al 4 maggio scorso, quando sono stati fatti sbarcare per essere trasferiti in strutture di accoglienza in altre regioni italiane.

