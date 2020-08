Il Centro Nazionale Trapianti, organo tecnico del Ministero della salute istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità, coordina nel nostro Paese il sistema di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche (midollo osseo). I trapianti, che rappresentano nella stragrande maggioranza dei casi degli interventi salva-vita, sono ricompresi tra i Livelli Essenziali di Assistenza e gratuiti perché totalmente a carico del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Ogni anno, si eseguono in Italia più di 3.500 trapianti di organo e circa 300 trapianti di midollo osseo da donatori non familiari.

Questo settore è una delle eccellenze della sanità pubblica, riconosciuto a livello europeo e internazionale per numero di interventi eseguiti, qualità delle prestazioni, sicurezza delle procedure e garanzie per donatori e pazienti. Il nostro sistema è basato sulla gratuità, equità, anonimato della donazione di organi, tessuti, cellule e dalla trasparenza dei processi.

Nonostante i grandi passi in avanti fatti dalla fine degli anni Novanta (anno della norma-quadro sui trapianti, la legge 91/99) a oggi, nel nostro Paese manca una cultura della donazione che sia davvero diffusa tra la popolazione. Ancora oggi, nel 30% dei casi non si può procedere al prelievo degli organi perché la persona (o i familiari aventi diritto) si è opposta; molti giovani non si iscrivono al Registro Italiano per la Donazione di Midollo Osseo perché scarsamente informati o poco sensibili al tema se non in presenza di appelli mediatici.

Con l’obiettivo di accrescere la cultura del dono e diffondere informazioni chiare e puntuali su questi aspetti, il Centro Nazionale Trapianti promuove annualmente azioni di comunicazione e campagne informative insieme al Ministero della salute e alle principali associazioni di volontariato di settore. Tra le diverse attività su cui stiamo lavorando, c’è una rinnovata comunicazione a livello digital e social della campagna “Diamo il meglio di noi” attualmente gestita per nostro conto dall’agenzia Studiomeme S.r.l. in stretta collaborazione con l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Istituzionali del Centro.

In seguito all’emergenza Coronavirus, che ha rallentato ma non fermato i trapianti, abbiamo virato la nostra comunicazione sulla rete e sui social, data l’impossibilità di organizzare eventi e iniziative che prevedessero forme di assembramento. A cambiare non è stato solo il “come” ma anche l’oggetto della comunicazione: i nostri concittadini hanno riposto una grande fiducia nel Servizio Sanitario Nazionale, ne hanno apprezzato il valore di bene pubblico e riconosciuto la professionalità dei suoi operatori sanitari; proprio come i medici e infermieri fanno la loro parte nelle corsie dei nostri ospedali, chiediamo a tutti i cittadini di fare la loro dicendo “sì” alla donazione.

Per alcune malattie non esistono ancora terapie farmacologiche efficaci e l’unica cura possibile resta il trapianto; organi e cellule staminali emopoietiche non sono ancora realizzabili artificialmente in laboratorio ma possono essere solo donate. Oggi più mai facciamo appello anche a tutte le personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’intrattenimento e della musica affinché siano al nostro fianco e ci aiutino a promuovere la donazione facendo proprio questo messaggio e rilanciandolo al pubblico di riferimento. Chiediamo un piccolo gesto, un’azione concreta. Perché anche con un post o un tweet si può contribuire alla costruzione della cultura del dono e alla valorizzazione del nostro Servizio Sanitario Nazionale.

