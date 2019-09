Manifestazione Forza Nuova contro censura Facebook: la diretta LIVE

La manifestazione di Forza Nuova che scende in piazza contro la censura di Facebook. Oggi, 21 settembre 2019, in 10 città d’Italia – tra cui Catania, Catanzaro, Caserta, Foggia, Roma, Perugia, Ravenna, Catania, Catanzaro, Caserta, Foggia, Roma, Perugia, Ravenna, Verona, Torino, Milano, Torino, Milano – i rappresentati di Forza Nuova scenderanno in piazza per manifestare contro la decisione di Facebook di chiudere le pagine ufficiali di CasaPound e Forza Nuova, che il 9 settembre sono state oscurate dai social network perché diffondevano “messaggi d’odio”.

FORZA NUOVA CONTRO FACEBOOK DIRETTA LIVE

Al nord, la manifestazione sarà a Verona alle 11 in piazza Bra. Il coordinatore per il Nord Italia Luca Castellini invita a partecipare “ognuno con un tricolore e senza simboli di partito”.

Forza Nuova contro censura Facebook: la manifestazione a Roma

Alle 12,00, i manifestanti di Forza Nuova saranno a Largo Goldoni a Roma. Il dirigente nazionale di Forza Nuova, Valerio Arenare ha dichiarato: “Protesteremo contro un’azione illegittima che ha portato alla chiusura di tutte le pagine di Forza Nuova e delle associazioni collegate ad essa”.

“La segreteria nazionale di Forza Nuova ha dato mandato al proprio ufficio legale di procedere contro Facebook Italia per il reato di diffamazione e per tutti i reati relativi all’attentato alle libertà di opinione commessi a danno del movimento”. Così in una nota Forza Nuova dopo la decisione di Facebook di cancellare il profilo del movimento.

“L’ufficio legale – prosegue – raccoglierà tutte le richieste per danni avanzate dalle migliaia di persone che hanno visto le proprie pagine di interesse lavorativo cancellate. Il processo penale avrà la funzione di sollevare la questione politica ai più alti livelli giuridici”.

“Solo allora – annuncia il leader di Fn Roberto Fiore – potremo sapere se Roma continua a splendere come faro del Diritto o se l’asse politico-mediatico Fiano-Zuckerberg avrà avuto la meglio anche sui diritti universalmente riconosciuti”.

Facebook chiude Casapound e Forza Nuova

Il 9 settembre nel primo pomeriggio Facebook ha oscurato le pagine di alcuni movimenti di ispirazione fascista come Forza Nuova e CasaPound. Il premier Giuseppe Conte stava pronunciando il suo discorso prima del voto di fiducia alla Camera e in piazza a Montecitorio migliaia di persone si stavano protestando contro la formazione del nuovo governo Pd-M5s.

Casapound oscurata sui social, cancellate decine di pagine Facebook e Instagram: “Diffondono odio”

“Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia. Gli account che abbiamo rimosso oggi violano questa policy e non potranno più essere presenti su Facebook o Instagram”, ha dichiarato all’Ansa un portavoce di Facebook.