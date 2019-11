Maltempo, crolla una porzione di viadotto su autostrada A6 Savona-Torino

A causa del forte maltempo che in queste ore si sta abbattendo in tutto il Centro-Nord Italia, sull’autostrada A6 tra Savona e Torino si è verificato il crollo di una porzione di un viadotto. Il tratto di strada in questione è lungo circa 30 metri e si trova a un chilometro da Savona in direzione Torino, in corrispondenza della chiesa di Madonna del Monte dopo l’innesto con la A10.

Sul posto sono accorse tre squadre di vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, la Protezione civile e alcuni funzionari dell’Anas. Dalle prime verifiche, sembra che non ci siano persone coinvolte nel crollo. Ma le squadre di soccorso stanno ancora lavorando per assicurarsi che non ci siano feriti.

Maltempo, il Po supera il livello di guardia. Torino allagata, paura in Liguria: frane e 122 sfollati

Secondo le prime ricostruzioni, a causare il crollo della porzione di viadotto sull’A6 Torino-Savona è stata una frana. Per le forti piogge, infatti, ha ceduto un tratto di montagna, che si è portata via una trentina di metri del viadotto. Il tratto di autostrada crollato è gestito dal Gruppo Gavio e appartiene alla “Autostrada dei Fiori”.

Al momento, l’autostrada A6 Torino-Savona è interrotta tra Savona e Altare, in direzione Torino. Ma il traffico è stato bloccato anche in direzione opposta, a scopo precauzionale.

