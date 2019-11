“Aiuto, mia madre vuole uccidermi”: la chiamata al 911 del bambino accoltellato

La polizia di Henderson, nella contea di Clark, nel sud del Nevada ha diffuso l’audio della telefonata al 911 con cui il 21 ottobre scorso un bambino di sei anni ha chiesto aiuto prima di essere stato accoltellato dalla madre per 25 volte. La madre Claudia Nadia Rodriguez è stata uccisa dagli agenti che erano accorsi sul posto per salvare il piccolo Winston Lee Xavier Brandon.

Secondo le ricostruzioni della polizia infatti la donna 37enne in stato confusionale era riuscita a sottrarre l’arma a uno dei due agenti ed era pronta a sparare di nuovo. La scena in cui sfila la pistola a uno dei poliziotti è visibile in alcune immagini diffuse dal Daily mail. Quando i due poliziotti sono arrivati, Winston è uscito per andargli incontro coperto di sangue mentre la donna si trovava ancora nuda sdraiata per terra.

Subito è stata chiamata un’ambulanza, ma la donna ne ha approfittato per aggredire gli agenti, che a quel punto le hanno sparato. Il bambino è riuscito a salvarsi dopo un delicato intervento chirurgico.

