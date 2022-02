Incendio sul traghetto dalla Grecia all’Italia, trovato vivo uno dei passeggeri dispersi

È stato trovato vivo uno dei passeggeri dispersi a bordo della Euroferry Olympia della Grimaldi Lines, il traghetto andato a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì al largo di Corfù. L’uomo, un cittadino lituano secondo l’Agi, è stato avvistato a poppa della nave ed è stato poi tratto in salvo dalla Guardia costiera greca.

“Per fortuna sono vivo”, sono state le prime parole dette dal sopravvissuto secondo l’emittente greca Skai. L’uomo sarebbe in buona salute ed è stato portato in ospedale per controlli. Avrebbe anche detto ai soccorritori di aver sentito altre voci sul traghetto.

Sono ancora 11 i dispersi nell’incendio scoppiato alle prime ore di venerdì sul traghetto Euroferry Olympia, da cui stamattina continuava a uscire un fumo denso. Sul traghetto diretto a Brindisi erano presenti 237 passeggeri e 51 persone dell’equipaggio. Alcuni dei sopravvissuti sono arrivati nella mattinata di oggi al molo di Costa Morena del porto di Brindisi. A bordo della nave Florencia, secondo la compagnia Grimaldi, 48 dei sopravvissuti, tra i quali una ventina di italiani.

“Ho mandato un sms di addio a mia moglie. Ero convintissimo che la morte ci prendeva tutti”, ha detto un autotrasportatore, sbarcato stamattina a Brindisi. “Ci hanno chiamato ci hanno diviso in due gruppi e poi c’è stato l’abbandono nave. Ho pensato di morire, la morte l’abbiamo vista”, ha raccontato Vittorio Padrevino parlando con i giornalisti che attendevano sul molo, secondo quanto riporta l’Ansa. “Ho pianto, non so quanto ho pianto. Tutti abbiamo pianto anche i più forti. Non vedo l’ora di tornare a casa. Noi italiani ci siamo ritrovati e dati forza”.