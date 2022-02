Incendio sul traghetto dalla Grecia all’Italia, ancora due camionisti a bordo

Ancora due persone si trovano a bordo del traghetto della Grimaldi Lines su cui stanotte è divampato un incendio. Dalla nave, partita dalla Grecia e diretta in Italia, sono state tratte in salvo stamattina 288 persone. Tuttavia, secondo quanto riporta l’Agi, due camionisti originari della Bulgaria sono rimasti in uno dei garage del traghetto Euroferry Olympia. Secondo il responsabile relazioni esterne del gruppo Grimaldi, Paul Kyprianou, i due non risultano feriti. “Stiamo organizzando le operazioni di evacuazione”, ha detto Kyprianou.

Il rogo è scoppiato stanotte in uno dei garage dell’imbarcazione, mentre si trovava a 10 miglia dalle coste greche. Sulla nave, partita alle 1:20 dal porto di Igoumenitsa verso Brindisi, erano presenti 290 persone tra membri dell’equipaggio e passeggeri.

Stamattina Sergio Mattarella ha chiamato il comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, per complimentarsi del salvataggio dei passeggeri della nave, operato dalla motovedetta Monte Sperone.