Morte di Imane Fadil, la Procura di Milano chiede di archiviare il caso

Morte di Imane Fadil: le cose che non tornano

Mesi fa, dopo la registrazione della telefonata in cui Imane Fadil diceva “sentivo che volevano avvelenarmi e farmi fuori”, venne presa in considerazione anche l’ipotesi dell’avvelenamento da metalli.

Il file audio della telefonata è stato fatto sentire ai giornalisti durante la conferenza stampa in cui la Procura di Milano ha dato conto dei risultati del lavoro dei periti sul decesso della 34enne di origine marocchina, addebitato ad aplasia midollare.

La malattia di cui sarebbe morta Imane Fadil, “è molto rara ed è difficile da curare. Ci sono 50 casi in Italia e la terapia immunosopressiva o il trapianto” su un paziente come lei “non avrebbero assicurato la sopravvivenza ed erano molto rischiosi”, ha detto il pm di Milano Luca Gaglio, spiegando anche che la diagnosi “certa di aplasia midollare è arrivata il 23 febbraio e tre giorni dopo è morta”.

> Le incertezze sulle cause della morte di Imane

L’avvocato della famiglia Fadil

“Leggeremo le conclusioni con i nostri consulenti, rilevo però che già da queste conclusioni emerge che le scelte terapeutiche non sono state consone con la diagnosi fatta” dice l’avocato Mirko Mazzali, che assiste la famiglia Fadil.

“Questo è un elemento di valutazione rispetto a eventuali responsabilità di tipo medico che sono state escluse comunque dalla consulenza, ma questo è un inizio di un ragionamento che possiamo fare. Le scelte terapeutiche, lo dicono gli stessi consulenti, non sono state azzeccate in qualche misura e quindi questo ci lascia possibilità di valutare le mosse future”, ha aggiunto il legale.

La strada, per l’avvocato Mazzali, “non è quella di un avvelenamento ma di eventuali responsabilità di chi l’ha avuta in cura“.

I consulenti medici parlano infatti anche di “scelte terapeutiche” non “coerenti” alla diagnosi di aplasia che venne fatta all’Humanitas, ma escludono colpe mediche: “L’aplasia midollare associata a epatite acuta costituisce un’entità clinica estremamente rara e di estrema gravità in cui l’esito infausto è purtroppo frequente sia come conseguenza dell’insufficienza epatica che di quella emopoietica”.