Gli hacker attaccano la startup per le consegne a domicilio Glovo

Oggi, venerdì 4 febbraio 2022, Glovo, la startup per le consegne a domicilio, è stata attaccata dagli hacker: diversi utenti, infatti, hanno trovato la classica homepage dell’app modificata. Il disservizio è stato registrato soprattutto in Spagna, ma anche in Italia c’è chi ha trovato qualcosa di diverso sulla classica homepage della startup: al posto della classica icona centrale in cui è raffigurata una bacchetta magica è apparsa l’immagine di un uomo calvo che fa il dito medio.

L’azienda non ha fornito comunicazione ufficiali, ma il timore è ovviamente per i dati sensibili a disposizione di Glovo di cui gli hacker che hanno organizzato questo attacco potrebbero essere entrati in possesso.