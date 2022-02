La moglie di Daniele Silvestri arrestata per furto: ha rubato da Eataly e picchiato un vigilante

La moglie di Daniele Silvestri è stata arrestata con l’accusa di rapina. Lisa Lelli avebbe preso dagli scaffali di Eataly dei prodotti di cosmesi, qualcosa da mangiare e avrebbe nascosto tutto nella sua borsa. Poi si sarebbe avviata verso l’uscita senza acquisti. I metal detector hanno comunque iniziato a suonare e così i vigilantes l’hanno rincorsa e fermata. Da qui è nata una colluttazione fatta di schiaffi, graffi e calci sferrati contro gli uomini.

Sul posto è poi intervenuta la polizia che ha bloccata l’attrice, arrestandola per rapina impropria, non senza qualche difficoltà causata dal suo stato di agitazione.

I due vigilantes dello store sono stati dimessi con quattro e quindici giorni di prognosi dopo essere stati medicati all’ospedale CTO Andrea Alesini della Garbatella. Le guardie giurate avevano subito notato la donna, la quale, dopo un attento confronto delle immagini di video-sorveglianza dello stesso magazzino, pare che avesse già rubato prodotti per un valore di circa 100 euro il sabato precedente. Il gip ha convalidato l’arresto, rimandandola a casa senza disporre la misura cautelare. Presto potrebbe esserci un processo.

Gli agenti le contestano anche un altro furto avvenuto il sabato precedente, sempre all’Eataly store. In quel caso, una donna ha agito nelle stesse modalità, ma i vigilantes non sono riusciti a bloccarla durante la fuga. Ma le telecamere hanno ripreso il suo volto e, seppur sfocato, gli agenti riconducono il furto precedente proprio a Lisa Lelli, moglie del famoso cantautore.

Lisa Lelli è un’attrice. Ha sempre mantenuto il riserbo, preferendo mantenere privata la sua vita, così come l’amore che condivide con Silvestri. In ogni caso, in qualità d’attrice, non è un volto nuovo: abbiamo avuto infatti l’opportunità di vedere il suo talento recitativo nelle serie 13dici a Tavola e in Donna Detective.

Una vita vissuta lontana dai riflettori, senza mai mostrarsi troppo, prediligendo di gran lunga condividere ben poco della propria vita, lasciando parlare i progetti lavorativi. In particolare, tuttavia, a far sognare è stato il rapporto con Silvestri: una storia forte, nata in pochissimo tempo e che si è consolidata negli anni, fino a diventare un vero punto di riferimento.