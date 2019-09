Metro Roma, chiusa la linea B sabato 21 e domenica 22 settembre per lavori

Oggi, sabato 21, e domani, domenica 22 settembre 2019 la linea B della metro di Roma resterà chiusa.

Lo stop della metro di Roma di oggi e domani è dettato dai lavori per creare il nodo di scambio tra metro B e metro C a Colosseo-Fori Imperiali.

La linea blu della metro di Roma verrà chiusa per interi weekend per la tratta Castro Pretorio e Laurentina per un totale di 12 stazioni che saranno però coperte dalle navette bus sostitutive.

Gli altri weekend interessati dalla chiusura sono quelli del 28 e del 29 settembre, del 5 e del 6, del 12 e 13 e del 26 e 27 ottobre.

Tra le fermate chiuse, anche quelle centrali di Colosseo, Cavour, Circo Massimo e Termini (che però sarà regolarmente attiva per la linea A).

Metro b navette bus sostitutive

Le navette, chiamate MB, seguiranno lo stesso orario della metro: il sabato dalle 5.30 all’1.30 e la domenica dalle 5.30 alle 23.30. Fermeranno in prossimità delle stazioni.

Potrebbero interessarti Roma, il mistero della mummia di Piramide: trovato uno scheletro davanti all’ingresso della metro Tap&go, da oggi il biglietto Atac a Roma si paga direttamente ai tornelli con la carta Roma, rogo nell'ex scuola occupata di Cardinal Capranica

Domenica per la pedonalizzazione dei Fori Imperiali il servizio dei bus sostitutivi segue percorsi alternativi, le stazioni Piramide, San Paolo ed Eur Magliana continueranno ad essere servite dalla ferrovia regionale Roma-Lido.

Tap&go, da oggi il biglietto Atac a Roma si paga direttamente ai tornelli con la carta