Roma, aggressione all’autista di un bus: 8 ragazzi lo pestano a sangue. Denunciato 17enne

Si è verificata una violenta aggressione ai danni di un autista di un bus nella tarda serata di ieri, venerdì 21 settembre, da un gruppetto di 8 ragazzi a Roma. È accaduto intorno alle 23,30 in via Boccea a bordo di un bus della linea 46.

Secondo le prime ricostruzioni, durante il tragitto i ragazzi hanno messo in azione la leva di emergenza delle porte e quando l’autista è uscito dalla cabina, probabilmente dopo averli rimproverati, lo hanno picchiato colpendolo al volto con pugni.

Soccorso, il conducente è stato trasportato in ospedale dove è stato giudicato guaribile in 30 giorni per la frattura del naso. Sull’accaduto indaga la polizia che ha rintracciato in centro uno dei ragazzi, un 17enne romano, che è stato denunciato.

Sono in corso indagini per risalire agli altri responsabili.

8 ragazzi picchiano autista di un bus a Roma: il sindaco Virgina Raggi “Episodio vergognoso”

“Esprimo solidarietà all’autista del bus della linea 46 aggredito ieri sera in via Boccea da un gruppo di otto ragazzi. Sono episodi inaccettabili e vergognosi. Roma non tollera la violenza”. Così commenta l’aggressione all’autista la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Atac, solidarietà al conducente “Ferma condanna per l’aggressione, comportamenti inaccettabili”

“Atac esprime ferma condanna per l’aggressione avvenuta stanotte ai danni di un proprio conducente, al quale l’azienda esprime la massima solidarietà”. Così l’Atac in merito all’aggressione al conducente di un bus di linea da parte di un gruppo di ragazzi.

“Certi comportamenti sono assolutamente inaccettabili”, aggiunge l’azienda del trasporto romano.

