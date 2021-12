Covid: Cts, per i lavoratori dei servizi essenziali con tre dosi niente quarantena

La durata della quarantena per i contatti stretti dei lavoratori impiegati nei servizi essenziali che abbiano già ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid potrà essere azzerata. È l’orientamento del Comitato tecnico-scientifico (Cts) del ministero della Salute, interpellato dal governo sulla proposta di ridurre i tempi dell’isolamento ed evitare la paralisi delle attività economiche dopo il collasso del sistema di tracciamento seguito all’ondata della variante omicron. Secondo il Cts, i lavoratori delle attività essenziali entrati a contatto con un positivo, dovrebbero comunque essere tenuti a indossare la mascherina Ffp2 per circa una settimana.

Secondo quanto riporta l’Ansa, il Cts si è espresso a favore della riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni per i vaccinati con tre dosi, non impiegati nei servizi essenziali, entrati a contatto con una persona poi risultata positiva. Per i positivi che hanno ricevuto il richiamo basterà una quarantena di 7 giorni invece dei 10 attualmente previsti. In entrambi i casi, secondo quanto riportato, sarà necessario un tampone negativo per uscire dall’isolamento.

Il consiglio dei ministri che dovrà approvare le modifiche alle regole sulla quarantena si terrà alle 19:30, dopo la riunione della cabina di regia con il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti della maggioranza e un incontro tra il governo e le regioni.

Stamattina la conferenza delle regioni aveva chiesto di azzerare la quarantena per tutti i vaccinati con la terza dose entrati a contatto con un positivo, obbligando al tampone solamente chi dovesse risultare sintomatico. I presidenti delle regioni hanno inoltre annunciato che chiederanno di limitare l’accesso ai posti di lavori solamente a chi è vaccinato o guarito da Covid-19, estendendo il cosiddetto green pass “rafforzato” a tutti i lavoratori.

Notizia in aggiornamento