Colori regioni: da lunedì altre 6 passano in zona bianca

La cabina di regia costituita da Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute si riunisce oggi, 11 giugno, come ogni venerdì, per determinare il nuovo colore delle regioni in relazione alla fascio di rischio contagio da Covid. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà poi una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da lunedì 14 giugno e che disporrà probabilmente il passaggio in zona bianca per altre 6 regioni, che si aggiungeranno a quelle già collocate nella fascia con minori restrizioni.

Secondo i dati, a diventare bianche dovrebbero essere Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia di Trento che si unirebbero così a Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo (entrate in bianco il 7 giugno) e a Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise (che sono in questa fascia già dal 31 maggio). Diventerebbero quindi le 12 regioni che, insieme a una provincia autonoma, si troverebbero in zona bianca.

Le regioni in bianco dal 21 giugno

Per passare in zona bianca servono tre monitoraggi consecutivi sotto la soglia d’incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti. Dal 21 giugno, quasi tutta l’Italia potrebbe essere bianca: dovrebbe toccare infatti ad altre regioni attualmente in giallo. Le regioni interessate sono: Toscana, Sicilia, Campania, Calabria, Marche, Basilicata e provincia autonoma di Bolzano.

La Valle d’Aosta, ultima a lasciare il rosso, dovrebbe restare gialla fino al 28 giugno, ma il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha chiesto di anticipare: “Visti i dati, ho scritto al presidente Draghi e al ministro Speranza per chiedere che la Valle d’Aosta venga collocata in zona bianca già dal 21 giugno, anziché dal 28 come dovrebbe essere sulla base delle norme attuali”.

Le regole della zona bianca

Per la zona bianca è prevista l’eliminazione di quasi tutte le restrizioni, ad eccezione dell’obbligo di indossare le mascherine e il distanziamento sociale. Viene rimosso il limite orario del coprifuoco e gli spostamenti sono liberi. Nei bar e nei ristoranti al chiuso possono sedere allo stesso tavolo al massimo sei persone (o più persone, purché appartenenti al massimo a due nuclei familiari), mentre all’aperto non ci sono limitazioni. In zona bianca aprono anche le piscine coperte, centri benessere, sale gioco, parchi a tema, centri sociali e culturali.

