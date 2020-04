A Roma, quartiere San Lorenzo, è in corso una manifestazione di alcuni centri sociali contro l’isolamento domiciliare e i divieti imposti dal governo con gli ultimi decreti. TPI è presente sul posto e può documentare che si sono sentiti numerosi cori contro il governo. La polizia è intevenuta, con circa 50 unità, per portare via i manifestanti, che hanno imbrattato una parte delle mura Aureliane con alcune scritte. La manifestazione è arrivata fino a via dei Volsci. C’è anche chi sostiene che sarebbe stata indetta per commemorare un militante di Radio Onda Rossa morto ieri. Nella zona della manifestazione è infatti presente una targa commemorativa.

Potrebbero interessarti Coronavirus, il medico Valli che prima di morire scriveva: “Ho la febbre ma non mi fanno il tampone” Coronavirus, il Don Gnocchi di Roma è stato evacuato per una sanificazione Scaglia smentisce Bonometti: "Nessuna pressione per evitare zona rossa in Val Seriana"