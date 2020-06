Casapound, sgombero della sede storica. Raggi: “Finalmente qualcosa si muove”

CasaPound costretta allo sgombero della sua sede storica di Via Napoleone III a Roma. La notizia che il movimento di estrema destra guidato da Simone Di Stefano dovrà lasciare lo stabile nel quartiere Esquilino della capitale illegalmente occupato da 15 anni è partita dalla viceministra all’Economia Laura Castelli. “Ho appena saputo che è stato ordinato lo sgombero da Via Napoleone III a Casapound. Ci lavoriamo da tanto, finalmente si ristabilisce la legalità”, è stato infatti il contenuto di un post su Twitter della sottosegretaria nel tardo pomeriggio di ieri, quando la notizia è stata immediatamente ribadita dalla sindaca Virginia Raggi, che più prudentemente ha scritto che “finalmente qualcosa si muove sullo sgombero del palazzo occupato abusivamente da Casapound in centro a Roma”.

Prudentemente perché, in realtà, il portavoce del movimento della tartaruga frecciata ha smentito la notizia di uno sgombero imminente di CasaPound e parlato solo di “un incontro sulla richiesta di sgombero che si è svolto in questura con una rappresentanza di Casapound”. Come riporta il Corriere, infatti, dalla Questura ieri sera hanno smentito il fatto di aver inviato agli inquilini abusivi di Via Napoleone III una notifica di “sfratto”; nel palazzo occupato al momento risiedono 18 famiglie a cui il Comune di Roma dovrà trovare una sistemazione. Proprio negli ultimi giorni, comunque, Virginia Raggi aveva sollecitato i ministri di Economia e Difesa, Roberto Gualtieri e Lorenzo Guerini, a procedere con l’ordine di sgombero delle occupazioni illecite da parte di CpI di due stabili, uno proprio nel quartiere Esquilino e l’altro sito ad Ostia, in Via delle Baleniere (gestito da un’associazione vicina al movimento di estrema destra). La procedura di sgombero del palazzo nel centro di Roma, comunque, è iniziata lo scorso luglio, quando il Demanio ha reclamato lo stabile occupato dal 2003 e quando la stessa Raggi era andata di persona a sollecitare la rimozione della scritta in marmo posta sulla facciata dell’edificio. La Corte dei Conti, per quanto riguarda l’occupazione di CasaPound Italia, ha calcolato un danno erariale di 4,6 milioni per omessa disponibilità del bene e mancata riscossione dei canoni da parte del Demanio e del Miur.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Due detenuti evasi da Rebibbia calandosi con una corda Napoli, nuovamente positivi due medici guariti dal Covid "Dovrete sopportarmi ancora": Paragone parla dopo il grave incidente in moto