Beppe Sala offrirà un caffè a un cittadino di Milano molto speciale

Il sindaco di Milano Beppe Sala, al secolo Giuseppe Sala, ha lanciato la sfida sui social: offrirà un caffè a Palazzo Marino al cittadino milanese che porterà il numero degli abitanti della città a 1 milione e 400mila.

“Oggi Milano ha 1.399.256 residenti…”, scrive Sala come didascalia in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. “Aspetto la/il milionequattrocentomillesima/o milanese a Palazzo Marino per un caffè!”. Uno scatto in bianco e nero, nello stile del sindaco di Milano, e nei commenti c’è chi dice: “Peccato aver già preso la residenza”.

Un caffè con Beppe Sala: chi è il sindaco di Milano

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha iniziato il suo mandato nel 2016, e il primo cittadino non ha chiuso la porta a una possibile ricandidatura. Prima di allora, dopo la carriera imprenditoriale, è stato city manager con Letizia Moratti, e dal 2013 al 2015 è stato nominato da Enrico Letta commissario unico delegato per L’Expo. Il successo della manifestazione ha favorito la sua popolarità e la sua elezione nel 2016.

Un caffè con Beppe Sala: come si ottiene la residenza a Milano

I dati Istat parlano di una popolazione in crescita costante dal 2012 al 2018, dopo un crollo verticale del 2011. Gli anni che hanno registrato la crescita più significativa negli ultimi 10 anni sono il 2012, con + 21 per cento (di variazione assoluta) e un + 62 per cento del 2013.

Come si fa per ottenere la residenza a Milano? Lo spiega chiaramente il sito del Comune: entro 20 giorni dal trasferimento, lo si comunica all’ufficio Anagrafe. Solo attraverso questo procedimento, il milionequattrocentomillesima/o milanese potrà ritrovarsi nel palazzo sede del comune a bere un caffè con il sindaco di Milano.

L’Ufficiale d’Anagrafe effettua l’iscrizione nei due giorni lavorativi successivi alla dichiarazione e successivamente provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti. In caso di dichiarazioni false interverrà l’autorità giudiziaria.

Un caffè con Beppe Sala: Milano e i problemi delle politiche abitative per gli studenti

Gli obiettivi del sindaco alla sua candidatura riguardavano: giovani, trasparenza, integrazione, sicurezza e semplificazione. L’obiettivo di Sala è la creazione di una Milano cosmopolita, con un’ attenzione particolare rivolta a zone periferiche considerate più critiche.

Ma a Milano ancora oggi non è tutto rose e fiori e, come ogni città universitaria, anche il capoluogo lombardo si confronta con le problematiche abitative degli studenti. Ad oggi, sono 200mila gli studenti che frequentano gli 8 atenei.

Di questi, i fuori sede sono circa 65mila, di cui un quarto stranieri. Come riporta Il Corriere, gli studentati coprono il 15 per cento della richiesta.

Uno degli obiettivi del sindaco di Milano, infatti, è proprio quello di migliorare le condizioni abitative degli studenti milanesi.

