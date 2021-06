Attacco hacker: i siti dei principali giornali del mondo sono down

I siti dei principali quotidiani a livello internazionale come il New York Times, il Guardian e il Financial Times e alcuni tra i siti più visitati al mondo come Amazon sono risultati inaccessibili per diversi minuti oggi. Intorno alle 12 di oggi, agli utenti che tentavano di accedervi veniva segnalato l’errore 503, indicando che il server non è in grado di fornire il contenuto richiesto, perché guasto o sovraccarico.