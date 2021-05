Reggio Emilia, 18enne pakistana scomparsa dopo le nozze combinate: si indaga per omicidio

Una giovane pakistana è scomparsa nel nulla a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dopo aver denunciato i genitori che volevano costringerla a nozze combinate. La coppia di genitori adesso è tornata d’urgenza in Pakistan e della ragazza non ci sono tracce. Gli inquirenti indagano da quasi un mese e non escludono né il rapimento né l’omicidio.

Ancora minorenne Saman Habbas, questo il nome della donna, si era rivolta ai servizi sociali perché i genitori l’avevano destinata a nozze islamiche combinate con un cugino connazionale. Una volta maggiorenne aveva deciso di tornare a Novellara, comune della Bassa Reggiana dove risiedeva il padre da circa 10 anni, allontanandosi successivamente per qualche settimana in Nord Europa. La ragazza non sarebbe partita con loro, in base agli accertamenti con gli aeroporti.

A destare l’allarme è la mancanza di una denuncia della scomparsa assieme all’improvviso allontanamento della famiglia. Per il momento vige il massimo riserbo degli inquirenti ma non si esclude il ricorso a rogatorie internazionali per indagini tra i familiari.

Il 2 maggio scorso gli agricoltori per cui il padre di Saman, Shabbar Abbas, lavora, che sono anche proprietari della casa in cui la famiglia pakistana vive, avevano cercato l’uomo perché coprisse le serre in balìa del vento. Shabbar non c’era. C’era il figlio minore, di 16 anni: aveva detto che il resto della famiglia, Saman compresa, si trovava in Pakistan per la malattia di una zia. Qualche giorno dopo sarebbe partito anche il ragazzino assieme ad alcuni cugini.

Secondo i racconti dei pochi che qualche volta la vedevano, sempre assieme alla madre passeggiare in campagna, Saman avrebbe voluto frequentare il liceo, ma la famiglia non voleva che prendesse i mezzi pubblici per andare fuori Novellara. Di fatto viveva in casa, pochissimi amici e nessun contatto assiduo con l’esterno. Non era inserita da anni in un percorso scolastico e non aveva profili social. La sua scomparsa è avvolta nel mistero.