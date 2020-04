Addio incubo della macchina in aeroporto: parcheggiare a Fiumicino diventa facile e veloce

L’ansia che accompagna sempre la partenza per un viaggio in aereo, che sia di piacere o di lavoro, è un’esperienza che ormai quasi tutti hanno avuto “l’ebbrezza” di provare. Tra le molteplici cause che possono portare ad uno stato d’ansia di questo tipo, vi sono ovviamente tutti quegli aspetti organizzativi dei quali si ha il timore di non essere mai in pieno controllo: dai documenti obbligatori, fino al semplice tragitto verso l’aeroporto.

Una delle questioni che più possono togliere il sonno la notte prima della partenza, riguarda infatti il pensiero di dove lasciare la macchina, una volta giunti in aeroporto: chiamare un taxi (che comunque rimane un costo) o procurarsi un passaggio da un conoscente risolverebbe alla fonte lo stress, ma quando ciò non è possibile? Fortunatamente, esistono molte realtà che hanno di fatto eliminato tutte queste “complicazioni” ulteriori. Una di esse è il servizio TravelCar: parcheggiare la macchina in aeroporto non è mai stato così semplice ed economico. Dimenticatevi la frenetica ricerca dell’unico posteggio libero in tutto l’aeroporto di Fiumicino, con l’ansia del tempo che scorre e il rischio addirittura di perdere il proprio volo. Basta code bibliche in attesa che un’altra macchina esca e vi lasci il suo posto, addio file, fogli e foglietti per prenotare, pagare e ritirare la propria auto. Da oggi andare in aeroporto comodamente con la propria macchina è realtà.

Si prenota con un click direttamente dal proprio cellulare, evitando tutta la burocrazia tipica italiana che già al solo pensiero ci fa venir voglia di prendere un taxi. I prezzi sono decisamente più bassi di quelli dei competitors: si parte da 4,90 euro per giornata fino ad arrivare a 35 euro per 15 giorni. Dimenticatevi poi dell’incubo peggiore: le infinite scarpinate, strapieni di valigie, per arrivare al gate, che in confronto il cammino di Santiago è una passeggiata. Dai parcheggi TravelCar infatti raggiungere il gate è pura comodità grazie al servizio navette che opera ogni 15 minuti nei giorni feriali e ogni 30 nei festivi. Inoltre TravelCar offre servizi come il lavaggio dell’auto e la consegna e il ritiro del veicolo. Inoltre, qualsiasi problema possa sorgere, gli operatori di TravelCar sono disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Un pacchetto completo che soddisfa qualsiasi esigenza, pronto a placare ogni preoccupazione relativa alla tua auto al momento della partenza. Un servizio efficace ed efficiente per liberarsi di uno dei tanti pensieri che possono far vivere in maniera sbagliata il nostro viaggio, che ci aiuta ad eliminare il nervosismo pre-partenza. Che sia un viaggio di affari o di piacere ora la macchina (e il parcheggio) non sarà più un problema: godiamoci il viaggio.

