Pensionata lotta contro la sua rapinatrice al bancomat: “Non avrai la mia pensione” | VIDEO

Pensionata lotta contro la sua rapinatrice al bancomat: “Non avrai la mia pensione”

Il video di una telecamera di sicurezza mostra una temeraria pensionata che lotta con la sua rapinatrice che cercava di rubarle la pensione a un bancomat.

Doreen Jones, vedova 81enne, si trovava in Blackheath High Street, West Midlands, quando è stata attaccata da una giovane donna.

Le riprese mostrano l’anziana afferrare la borseggiatrice e spingerla contro il muro.

Jones ha spiegato: “Non se l’aspettava, ve lo dico io. Si aspettava di trovare qualcuno debole, ma ha preso la persona sbagliata quando ha scelto di farla a Doreen”.

La pensionata ha raccontato che la donna aveva provato a darle un pezzo di carta prima che Jones le chiedesse di lasciarla in pace.

Ma la rapinatrice – che la polizia crede fosse incinta – si è lanciata su Jones cercando di prenderle la carta di credito dalle mani.

Ma Jones ha detto di essere determinata affinché ciò non accadesse.”Ho pensato, ‘No, non avrai i miei soldi, ho lavorato duro per averli'”.

“L’ho afferrata per i capelli e per il bavero della giacca e lei ha cominciato a urlare. Non so perché urlasse. Ero io quella che avrebbe dovuto urlare”.

La rapinatrice è fuggita senza prendere niente, ma Doreen ha avuto un mancamento ed è stata soccorsa da un’ambulanza.

Da allora, ha sofferto di attacchi d’ansia quando passa per il luogo dell’attacco. “[I ladri] pensano solo a cosa prendono. Non pensano a cosa fanno alle persone”.

L’assalitrice di Jones non è ancora stata catturata.

L’anziana, tuttavia, è determinata affinché l’incidente non le rovini la vita. Perciò ha concluso dicendo: “Devi semplicemente imparare ad andare avanti e fare quel che puoi, finché puoi, e goderti la vita finché sei al mondo”.

Anche la polizia ha fatto i complimenti a Doreen. “Doreen è una tosta e la borseggiatrice ha scelto la vittima sbagliata”.

