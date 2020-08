Dramma a Cuneo: auto va fuori strada in montagna, muore conducente e 4 ragazzi tra 11 e 16 anni

Drammatico incidente nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. In prossimità del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocette, un Land Rover Defender 130 con a bordo nove ragazzi è uscito dalla carreggiata, per cause che sono in corso di accertamento.

Alla guida c’era un ragazzo di 24 anni, con lui sono morti 4 giovanissimi tra gli 11 e i 16 anni.A questi si aggiungono 4 feriti, due in gravi condizioni, anche loro giovani. Secondo le prime informazioni, tutti gli occupanti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo del fuoristrada, finito a circa 200 metri dalla sede stradale. Le giovani vittime sono tutte della provincia di Cuneo ed è probabile che si trovassero in alta Valle Grana in villeggiatura con le famiglie. Alcuni famigliari, sempre secondo quanto si apprende, sono arrivati sul luogo dell’incidente dopo pochi minuti. Castelmagno è un comune di 61 abitanti in cima alla Valle Grana, a circa 1.150 metri di altitudine. Il rifugio escursionistico Maraman si trova ai piedi dei monti Crosetta e Tibert.

