Ilaria Rimoldi, la hostess licenziata da Gardaland per le foto su OnlyFans: “Se fossi stata uomo sarebbe andata diversamente”

Dopo che Gardaland non le ha rinnovato il contratto, la storia della hostess del parco divertimenti Ilaria Rimoldi è diventato un caso mediatico.

Ilaria, 25 anni, ha raccontato la sua storia al Corriere Veneto: “Guadagnavo mille euro al mese e facevo fatica ad arrivare a fine mese. Con OnlyFans ne guadagno 5 mila”. Poco male, quindi, che i vertici di Garbaland abbiano optato per un non rinnovo.

Quando la dirigenza ha appreso del secondo lavoro di Ilaria Rimoldi, l’ha subito convocata per chiedere spiegazioni. Le hanno detto: “Questo è un parco per bambini, tu fai contenuti per adulti. Non vogliamo che queste cose si mescolino”. E io ho risposto che se mi avessero dato 5 mila euro al mese sarei rimasta”, riporta Ilaria.

Così allo scadere del suo contratto il parco decide di non rinnovarlo.Gardaland è un parco per famiglie, quello su OnlyFans un lavoro per adulti. Le due cose non possono mescolarsi. E così, dopo averle reso la vita impossibile, come lei stessa ha rivelato, a novembre non le hanno rinnovato il contratto.

Ma la Rimoldi è certa che se al suo posto ci fosse stato un ragazzo con gli addominali in mostra su OnlyFans la storia sarebbe finita diversamente: “Basta guardare sui social quante foto ci sono dei miei colleghi in costume”.

La vita di Ilaria Rimoldi è cambiata. Oggi vive tranquilla, con un ingresso mensile che le consente di vivere al meglio. Circondata dalla famiglia e dall’amore del fidanzato. “Ho un fidanzato. È anche un po’ grazie a lui se lo faccio. Mi ha detto: ma sì, fallo, che te ne frega. In effetti, mi mantengo molto meglio ora”. Anche genitori e nonni la sostengono : “I miei sono persone intelligenti, hanno compreso. I miei quattro nonni, che hanno 90 anni, mi hanno detto: fai del male a qualcuno? No. E allora avanti così”.