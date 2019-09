Demi Moore: “Sono stata stuprata a 15 anni e a da bambina ho salvato mia mamma dal suicidio”

Demi Moore: “Da bambina ho dovuto salvare mia mamma dal suicidio. Poi sono stata stuprata a 15 anni e a 42 ho subito un aborto”

Demi Moore ha rivelato particolari inediti e dolorosi della sua vita privata nell’autobiografia “Inside Out“, in uscita il 24 settembre.

Un passato di alcool e droga, ma soprattutto di violenze sessuali. L’attrice ha raccontato infatti di essere stata stuprata a 15 anni. Ma non solo, Demi Moore ha perso una bambina a 42 anni.

“Questo libro è una storia di sopravvivenza, successo e resa, così come di resilienza”, si legge nella nota che accompagna il libro. “È il ritratto onesto e straziante di una donna dalla vita ordinaria e iconica allo stesso tempo”.

In un’intervista al New York Times Demi Moore ha raccontato anche del tentativo di suicidio della madre Ginny: “Quando ero ancora bambina ho dovuto estrarre le pillole dalla bocca di mia madre con le mie piccole dita, prima che le ingoiasse, mentre mio padre la teneva aperta e mi diceva come fare… – rivela Demi Moore – Qualcosa di molto importante stava succedendo. La mia infanzia era finita”.

L’attrice ha raccontato anche dei suoi amori passati: “Il giorno dopo il mio sedicesimo compleanno decisi di andare a vivere con un chitarrista”. Dopo due anni ha sposato il musicista rock Freddy Moore. Il secondo matrimonio è stato con l’attore Bruce Willis, con il quale ha avuto tre figlie, e infine con Ashton Kutcher, finito nel 2013.

A proposito di Ashton Kutcher ha rivelato: “Avevamo appena iniziato a uscire insieme, era il 2003, io avevo 42 anni e lui 15 di meno, sono rimasta incinta poco dopo, di una bambina, a cui avremmo voluto dare il nome di Chaplin Ray, ma al sesto mese di gravidanza ho avuto un aborto spontaneo”.

Dopo quell’aborto Demi Moore ha ricominciato a bere e a fare uso di droghe. Nel 2011 si è separata dall’attore per via dei tradimenti di lui. “Con lui ho comunque vissuto la mia giovinezza più di quanto non l’abbia vissuta quando avevo davvero 20 anni”, ha dichiarato l’attrice. Nel 2013 hanno divorziato.

Demi Moore oggi è fidanzata con la stilista serba Masha Mandzuka.

