La storica direttrice di Vogue lancia il corso online “Come diventare boss”

Come diventare un boss: chi meglio di Anna Wintour potrebbe tenere un corso sul tema?

La leggendaria direttrice di Vogue America, Anna Wintour lancia il suo corso online su: “Come diventare un boss”

La storica direttrice, al comando della testata da trent’anni potrebbe riempire libri con aneddoti, curiosità, ma soprattutto con regole da seguire per avere successo nel mondo del lavoro e nella moda.

Conosciuta in tutto il mondo per il suo gusto impeccabile, la sua frangetta iconica e i giganteschi occhiali da sole che rendono la sua espressione imperscrutabile, Anna Wintour ha portato Vogue America nell’olimpo dell’editoria di moda.

Il “boss” in pieno stile Diavolo veste Prada

A Miranda Priestley, suo alter ego nel film “Il diavolo veste Prada” bastava arricciare l’angolo della bocca per costringere uno stilista a rifare daccapo un’intera collezione. Ma Anna Wintour ha preferito prevenire i disastri nella moda e nella carriera mettendo la sua esperienza a servizio degli altri.

Il corso si chiama “How to be a boss“- Come diventare un capo, e sarà interamente online.

Le 12 lezioni sono già presenti su internet, caricate sul sito “Masterclass Anna Wintour“. Ogni lezione è acquistabile al prezzo di 100 euro, mentre per avere l’accesso a tutti i video è possibile pagare un abbonamento mensile di 16 euro e 67 che viene rinnovato di anno in anno.

Il corso di Anna Wintour in 12 lezioni

“Come ricoprire una posizione di rilievo avendo successo”, la direttrice di Vogue condivide i suoi consigli a partire dalla propria esperienza personale. Le 12 lezioni di Anna Wintour riguardano tutti gli aspetti che dovrebbero corrispondere alla figura del manager.

Da come imparare a svolgere il proprio lavoro velocemente, ai feedbacks, all’ imparare ad avere una propria visione. Il tutto senza dimenticare di motivare i propri sottoposti.

La seconda metà di lezioni, invece, si concentra sul mondo della moda nello specifico: imparare a distinguersi come designer, catturare stili e tendenze ispirandosi alle copertine di Vogue. O ancora, lasciarsi ispirare dalle storie di stilisti del calibro di Miuccia Prada e Michael Kors.

L’ultima lezione è forse la più importante: come costruire relazioni mostrandosi riconoscenti.

Che anche il diavolo in tacchi a spillo abbia un cuore?