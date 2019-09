Una zebra a pois, nella riserva Masai Mara in Kenya

Si chiama Tira, vive nella riserva Masai Mara in Kenya ed è una zebra a pois. Una grande novità, canterebbe Mina. Anche se in realtà negli anni ci sono stati diversi esemplari di zebre che non presentavano le classiche strisce nere sul corpo bianco, ma a pois.

Le immagini della piccola zebra sono apparse sulla bacheca Facebook di Wildest Africa e a pubblicarle è stata la guida naturalistica che ha avvistato l’animale insieme alle altre zebre. Il piccolo non solo ha i pois, ma il suo manto presenta anche i colori invertiti. La giovane zebra non è bianca con i pois neri, ma bruna con i pois bianchi.

Di zebre “melaniche”, quelle cioè che presentano il manto di colore prevalentemente scuro, si sono visti diversi esemplari nel tempo, e probabilmente questa mutazione genetica è dovuta al cambiamento climatico e all’aumento delle temperature.

“La notte scorsa una guida nella riserva del Masai ha scoperto un esemplare di cucciolo di zebra con una mutazione genetica e l’ha chiamata con il suo soprannome – Tira. Questa mattina siamo stati tra i primi a vedere Tira! Qualche anno fa ci siamo imbattuti in un caso simile, anche se quella zebra aveva ancora le strisce e la coda come un pennello”, si legge nel post pubblicato su Favcebook da Wildest Africa e accompagnato da una serie di foto dello strano esemplare di zebra.

“Tira, tuttavia, ha sulla pelle dei segni che appaiono come pois! Spero che gli esperti esamineranno questo caso e condivideranno presto alcune scoperte interessanti!”, si legge ancora su Facebook.

Gli animali creati dall’uomo che non dovrebbero esistere in natura

Potrebbero interessarti Donald Trump, il muro Usa-Messico attraverserà anche una riserva naturale A Greta Thunberg il premio di Amnesty International Thailandia, morte le tigri sequestrate al tempio: sfruttate scopi turistici