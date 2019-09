Stasera in tv su Rai 1 Gli ultimi saranno ultimi, il film con Paola Cortellesi: la trama e il cast

Rai 1 torna a entusiasmare il suo pubblico con un film del 2015 diretto da Massimiliano Bruno (regista di Boris – Il film): stiamo parlando de Gli ultimi saranno ultimi, una commedia drammatica che vede come protagonista una coraggiosa Paola Cortellesi e un più remissivo Alessandro Gassmann, rispettivamente nelle vesti di Luciana e Stefano, moglie e marito.

La Rai tenta di riacciuffare il predominio nei dati auditel in vista della nuova stagione autunnale che è pronta a sfoggiare i migliori titoli dell’anno, con il ritorno di grandi programmi e nuove proposte.

Ma, nel frattempo, arriva un film dal tocco delicato che affronta tematiche sottili come il disagio e il bullismo, così come la voglia di riscatto e i desideri che non riusciamo a mettere da parte.

Gli ultimi saranno ultimi va in onda questa sera, mercoledì 11 settembre 2019, alle ore 21:25 su Rai 1.

Di seguito le anticipazioni riguardo la trama e il cast del film.

Stasera in tv Rai 1 Gli ultimi saranno ultimi: la trama del film

Luciana Colacci è una donna che non ha molte pretese nella vita: vuole un figlio da suo marito Stefano, un uomo che non sembra impegnarsi particolarmente nel proprio mestiere e che preferisce rimanere disoccupato piuttosto che scendere a compromessi. Luciana è una donna forte ed è disposta a tutto pur di coronare la sua idea di felicità.

La trama del film Gli ultimi saranno ultimi

Così, quando finalmente scopre del suo stato interessante, il datore di lavoro la licenzia in tronco e la donna si ritrova con un bambino in arrivo, un marito nullafacente e nessuna entrata economica.

Intanto, nel paesino tranquillo di montagna dov’è ambientata la vicenda, arriva Antonio, un poliziotto timido che non sembra sposare la realtà tranquilla del posto: i suoi colleghi lo prendono costantemente in giro e l’unica persona che riesce a sopportarlo è sua madre.

Antonio vorrebbe scappare e così inizia a pensare al da farsi, quando una sera il destino sceglie per lui. Luciana e il marito arrivano ai ferri corti, stressati entrambi dall’incombenza del futuro e dalla mancanza di lavoro. E Antonio si mette sulla loro strada.

Stasera in tv Rai 1 Gli ultimi saranno ultimi, il cast

Ma chi vediamo nella commedia drammatica che va in onda questa sera, mercoledì 11 settembre 2019, su Rai 1? I personaggi protagonisti, Luciana e Stefano, sono interpretati da Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann, due attori amati e stimati dai cinefili italiani che di recente al cinema hanno recitato in diverse pellicole: abbiamo visto la Cortellesi nei film Come un gatto in tangenziale, La befana vien di notte e Ma cosa ci dice il cervello, mentre Gassmann nei film Non ci resta che il crimine, Croce e delizia e Mio fratello rincorre dinosauri.

Da Paola Cortellesi ad Alessandro Gassmann: il cast del film Gli ultimi saranno ultimi

Nel cast del film vediamo anche Fabrizio Bentivoglio, Ilaria Spada e Stefano Fresi.

Gli ultimi saranno ultimi va in onda questa sera su Rai 1: se avete da fare oppure volete seguire il film in diretta streaming potete farlo su RaiPlay.