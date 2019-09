Stasera in tv 11 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 11 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 11 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Gli ultimi saranno ultimi

Questa sera su Rai 1 un film drammatico di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi e Alessandro Gassman, Gli ultimi saranno ultimi

Trama: Luciana Colacci è una donna semplice che sogna una vita dignitosa insieme a suo marito Stefano. È proprio al coronamento del loro sogno d’amore, quando la pancia di Luciana comincia a crescere, che il suo mondo inizia a perdere pezzi: si troverà senza lavoro e deciderà di reclamare giustizia e diritti di fronte alla persona sbagliata, proprio un ultimo come lei.

La trama completa del film

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Rocco Schiavone – Tutta la verità

La trama della puntata di oggi

Questa sera su Rai 2 torna alle 21.20 torna la serie con protagonista Marco Giallini Rocco Schiavone con una nuova puntata, Tutta la verità.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Destini incrociati

Questa sera su Rai 3 va in onda un film del 1999 con Harrison Ford, Destini incrociati.

Trama: William è un investigatore della sezione Affari Interni della polizia di Washington che rimane vedovo dopo che la moglie resta uccisa in un disastro aereo. William scopre che la moglie era sull’aereo con l’amante, marito di una politica candidata al congresso. I due si incontrano, si conoscono e si innamorano.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 questa sera torna Fuori dal coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 11 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – La verità sul caso Harry Quebert

Le anticipazioni della puntata finale di stasera

Su Canale 5 stasera vanno in onda i nuovi episodi della serie La verità sul caso Harry Quebert, basata sull’omonimo romanzo di Joel Dicker del 2012 e che vede come protagonista l’attore Patrick Dempsey.

GUIDA TV 11 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Baywatch

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Baywatch, con Dwayne Johnson e Zac Efron.

Trama: Dwayne Johnson e Zac Efron nell’action comedy ispirata alla serie tv anni 90. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 11 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide presenta: World Trade Center, di Oliver Stone

Questa sera su La7 va in onda Atlantide di Andrea Purgatori con una puntata dedicata alla tragedia dell’11 settembre 2001.

PROGRAMMI TV 11 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Innocenti bugie

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda di un film con protagonisti Tom Cruise e Cameron Diaz, Innocenti bugie.

Trama: June è una ragazzotta del Midwest che si ritrova coinvolta in un complotto internazionale dopo essere incappata in Milner, il quale si rivela essere una superspia in missione. June si troverà così catapultata in un’avventura per lei davvero imprevista: un pericoloso viaggio intorno al mondo, al seguito dell’infallibile agente segreto, per proteggere un’invenzione che potrebbe rivelarsi la soluzione a tutti i problemi energetici del pianeta.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Sposami, stupido!

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Sposami, stupido!

Trama: Yassine, un giovane studente marocchino, arriva a Parigi per studiare architettura con un visto per studenti. A seguito di uno sfortunato evento, non riesce a dare il suo ultimo esame, perde il suo visto e si ritrova in Francia come clandestino. Per rimediare a ciò, decide di sposare il suo migliore amico. Pensa così di aver risolto tutti i suoi problemi quando si ritrova alle calcagna un ispettore intenzionato ad assicurarsi che le nozze siano reali e non siano solo un pretesto

Ecco il trailer:

SKY UNO

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – 4 ristoranti Spagna

Questa sera su Sky Uno torna 4 ristoranti Spagna, la versione iberica del format Sky con lo chef Marc Ribas.