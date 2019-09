Rocco Schiavone serie: trama della puntata in onda l’11 settembre su Rai 2

Questa sera, mercoledì 11 settembre 2019, su Rai 2 una nuova puntata di Rocco Schiavone, la serie sul vice questore più “atipico” della Polizia di Stato nato dalla penna di Antonio Manzini. In prima serata a partire dalle 21.20, infatti, va onda sul secondo canale della rete di Viale Mazzini la seconda puntata della seconda stagione dello sceneggiato televisivo che vede come protagonista Marco Giallini.

Il secondo episodio si intitola Tutta la verità. Ma di che cosa parla? Vediamo qui di seguito la trama della seconda puntata di Rocco Schiavone 2.

Le anticipazioni della seconda puntata di Rocco Schiavone

La trama della seconda puntata

Nel secondo episodio della seconda stagione, che come già anticipato si intitola Tutta la verità, il vice questore Rocco Schiavone si troverà di fronte ad un caso di omicidio di una coppia di coniugi. I Moresi vengono infatti trovati morti in casa loro; i loro corpi, al momento della scoperta, sono già in avanzato stato di decomposizione.

Chi avrebbe voluto assassinare i coniugi Moresi? Il delitto sembra non avere un movente chiaro, ma soprattutto per Rocco è difficile trovare elementi che lo possano aiutare a fare luce sulla dinamica dell’omicidio, visto che in casa dei due sembra non mancare niente e c’è solo qualche segno di effrazione sulla finestra dell’appartamento. I sospetti di Schiavone vanno subito a cadere su uno dei due figli della coppia, Andrea, che è un tossicodipendente. Alla fine, però, si scoprirà che il colpevole è suo fratello Giorgio, che per rientrare di alcuni debiti voleva vendere un orologio del padre. Scoperta la verità, Giorgio si toglierà la vita e Schiavone non riuscirà ad impedirlo.

Nel frattempo, in parallelo, ci sono gli affari personali del vice questore: Enzo Baiocchi, assassino di Adele, è ancora a piede libero e Brizio, uno dei suoi migliori amici, deciderà di vendicare sua moglie facendosi giustizia da solo. In questa puntata, infine, vediamo Rocco affezionarsi a un 15enne, Gabriele, appassionato di punk-rock e “somaro” a scuola.