Giovane si innamora dell’istruttore di ipnoterapia: “Il miglior sesso della mia vita”

Una giovane donna ha raccontato di essersi innamorata del suo istruttore di ipnoterapia, e di avere il miglior sesso della sua vita.

L’ha detto Elaine Lo, 32 anni, che ha incontrato per la prima volta Pet Sutton, 66 anni, a un corso di ipnoterapia nel 2014.

Ma Pet sembra non si è accorto di Elaine fino all’anno successivo, quando i due si sono rivisti a un corso di aggiornamento in Thailandia.

Parlando della loro vita sessuale, Elaine ha detto al Sun: “Siamo onesti l’una con l’altro e sappiamo cosa l’altro desidera. Ci sentiamo due facce della stessa medaglia – anime gemelle, perciò il sesso tra noi è spirituale ed emotivo”.

Elaine ha confessato che all’inizio Pet non sembrava entusiasta di uscire con lei. “Pensava che io fossi troppo giovane. Quando eravamo amici, mi ha detto che l’unico requisito per un partner era che gli piacessero le attività all’aperto e che avesse più di 40 anni”.

Elaine ha quindi dovuto rimboccarsi le maniche per convincere Pet a uscire con lei. “Gli sono corsa dietro. Non voleva uscire con me perché credeva fosse sbagliato ma gli ho detto che era ingiusto che si aspettasse che io trovassi qualcun altro”.

Dopo il sì, Pet non aveva però fugato tutti i suoi dubbi. Quindi Elaine l’ha messo di fronte a un ultimatum. Da allora, la coppia dice di aver vissuto un idillio d’amore.

Gli amici e i familiari dei due sono contenti per la loro felicità, ma il padre di Elaine ha espresso alcune riserve. “La mia famiglia ama Pet”, ha concluso Elaine.

“All’inizio non capivano, ma adesso che vedono quanto sono felice lo sono anche loro per me. Ad eccezione di mio padre, che solo adesso sta imparando ad accettare che amo davvero Pet e voglio stare con lui, ma continua a sperare che possa cambiare idea”.

Gli sguardi torvi per strada non mancano, ma Elaine crede fermamente nella loro storia d’amore. “Se trovi il vero amore seguilo anche se non è quello che tutti si aspettano. Non reprimere il legame che senti, meritate entrambi di essere felici. Se le persone ti giudicano, prova compassione per la loro chiusura mentale”.

I giovani che giocano troppo ai videogiochi fanno meno sesso: lo studio