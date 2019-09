Previsioni meteo di oggi, 11 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 11 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia a Roma? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 11 settembre 2019.

NORD

Al Nord si prevede tempo prevalentemente buono, con poche nubi. Non mancano le eccezioni: sono attesi, ad esempio, alcuni addensamenti più consistenti sull’arco alpino, dove ci saranno anche dei locali temporali, soprattutto nel pomeriggio.

Previsioni meteo oggi mercoledì 11 settembre 2019 | CENTRO E SARDEGNA

In Sardegna ci sarà una moderata instabilità, provocata da alcune nubi che porteranno qualche temporale associato. Le zone più colpite saranno le aree orientali e meridionali dell’isola.

Al Centro, invece, è atteso cielo poco nuvoloso, con qualche nube più compatta nella zona meridionale del Lazio. Non sono attese piogge in nessuna regione del Centro Italia.

SUD E SICILIA

È al Sud, invece, che ci sarà la maggiore instabilità della giornata. Fin dal mattino, infatti, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale saranno colpite dal maltempo. Sulle altre regioni ci saranno nubi sparse, con occasionali piovaschi.

Nel pomeriggio, il meteo sarà in miglioramento su tutta l’area. In serata, si attende cielo sereno o poco nuvoloso in tutto il Sud Italia.

TEMPERATURE

Le temperature minime sono segnalate in lieve diminuzione soprattutto in Sicilia. Saranno in aumento, invece, nel resto della penisola.

Per quanto riguarda le massime, ci sarà un calo nelle regioni meridionali e un aumento su tutto il resto del paese, in particolare sul Nord-Ovest.

Previsioni meteo oggi mercoledì 11 settembre 2019 | VENTI

I venti saranno moderati orientali su Sicilia e Sardegna, con rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Venti forti in Liguria, mentre sul resto della penisola saranno da deboli a moderati.

MARI

Nella giornata di oggi sarà da molto mosso ad agitato il mar Ligure, mentre il mare e il canale di Sardegna – oltre allo Stretto di Sicilia – sono segnalati da mossi a molto mossi. Poco mossi tutti gli altri bacini.

