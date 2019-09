Oroscopo Paolo Fox oggi | 11 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Mercoledì 11 settembre – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia che mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 11 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata interessante dal punto di vista professionale, potreste avere una buona idea da poter sviluppare, ma non affrettatevi troppo e ragionate bene prima di estendere il progetto a terzi. La Luna in Pesci tra giovedì e sabato potrebbe indebolire le vostre convinzioni, tenete sotto controllo la vostra impazienza. Siate prudenti anche nel weekend, potrebbero esserci alcune turbolenze in amore.

TORO

Cari amici del Toro, questa sarà una giornata positiva per voi tutto sommato, dovete soltanto evitare di prenderla a male se qualcuno pretenderà un po’ più d’impegno da parte vostra. In genere non amate chi vi impone cosa fare, ma nella gerarchia bisogna sottostare a determinate regole, soprattutto nel campo del lavoro. Non esagerate con le reazioni, regolate il nervosismo e non sfogatelo in amore, qualcuno potrebbe approfittare del vostro stato d’animo volubile per restituirvi pan per focaccia. La Luna sarà favorevole al vostro segno a partire da giovedì, quindi portate pazienza.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo Paolo Fox avvertite alcune tensioni ultimamente, ma non volete lasciarvi demoralizzare e preferite essere positivi e mostrate un solido ottimismo a chi invece ripone poca fiducia nei vostri progetti. La vostra più che incoscienza è una forma di auto-difesa, non volete darla a bere a nessuno, semplicemente poco vi importa di quello che pensano gli altri. A causa della dissonanza tra Marte e Nettuno potrebbero esserci alcune complicazioni sulla vostra strada, riflettete accuratamente sul da farsi ed evitate di prendere decisioni affrettate, magari sbagliate. In questi giorni regna l’incertezza, soprattutto nel lavoro, ma non temete perché le stelle hanno in serbo per voi una bella sorpresa verso la fine dell’anno.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo Paolo Fox quest’oggi potreste essere un tantino nervosi e impazienti di portare a termine i vostri compiti. Le risorse sono a vostra disposizione, quindi perché non accelerare?, penserete. E invece, le stelle vi invitano a essere più cauti, evitate di risolvere i problemi simultaneamente, potrebbero spuntare imprevisti dell’ultimo minuto e vi ritrovereste con troppa carne sul fuoco. Saturno, tra l’altro, vi rallenta molto, ma non rimandate a lungo alcune decisioni da prendere. Nel weekend ci saranno giornate migliori, soprattutto per i sentimenti. In amore state vivendo un periodo di recupero che vi rallegra.

Il segno fortunato dell’11 settembre

Il segno di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox è senz’altro quello del Toro: state vivendo una settimana generalmente positiva, non dovete preoccuparvi di nulla, se non di quella piccola pressione dovuta alle scadenze imminenti. Le stelle vi invitano a gestire al meglio le vostre reazioni, soprattutto davanti a imprevisti.