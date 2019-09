Oroscopo Paolo Fox domani | 12 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni di domani, giovedì 12 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, avvertite una grande frustrazione in questi giorni, non riuscite a fare quello che vorreste e questo limita le vostre energie, accentuando i problemi di circostanza. Questo non è il periodo migliore per agire, dovrete attendere ottobre per cambiare aria; per il momento dovete soltanto portare pazienza. Attenzione alle relazioni nate con il piede sbagliato, potrebbero nascondere tantissime insidie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non c’è niente di meglio di dire o fare ciò che si vuole. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani sarà una giornata utile a capire quali sono i vostri veri sentimenti. Se state vivendo da tempo una relazione, allora avvertirete il bisogno di rafforzare il vostro legame, magari compiendo un passo in più. Le stelle vi accompagnano anche negli eventi del sabato, chi non ha trovato ancora l’amore vuol dire che ha una tela bianca sulla quale dipingere, bisogna soltanto trovare i colori giusti.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di domani vi metterà davanti ad alcune consapevolezze: prima di tutto, le vostre batterie sono a terra, dovete ricaricarle un po’ prima di partire all’attacco. Il mese di agosto ha lasciato molto malcontento nella vostra vita quindi adesso state camminando in punta di piedi, timorosi di poter dire o fare la cosa sbagliata. Evitate inutili slanci e date maggiore attenzione all’amore, per voi molto importante ma dal quale pretendete forse un po’ troppo. Avete bisogno di una voce amica che vi possa consolare e consigliare.

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna è nel vostro segno e vi concederà giornate interessanti. State uscendo da una fase di rallentamento, per fortuna la vostra vita migliorerà con l’arrivo dell’autunno. Tutti i problemi degli ultimi tempi vi hanno spinto verso una dura decisione da prendere, i prossimi tre giorni potrebbero rivelarsi profetici da questo punto di vista.

Il segno fortunato del 12 settembre

Il segno più fortunato tra voi è sicuramente quello del Capricorno: chi ha la possibilità di partire da zero, dovrà approfittare dell’appoggio delle stelle per rimettere in marcia la propria voglia di fare. Anche chi sta cercando l’amore potrebbe essere fortunato abbastanza da trovarlo, chi invece può contare su una relazione stabile troverà lo spunto necessario a ufficializzarla.

